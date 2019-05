Dazi | Coldiretti | “La vendetta della Cina affonda le borse merci | dalla soia al mais”

Dazi - Coldiretti : Trump chiede un piano di aiuti per gli agricoltori - “la situazione va monitorata” : “Il presidente Donald Trump ha chiesto al segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti, Sonny Perdue, di creare un piano per aiutare gli agricoltori americani a far fronte al pesante impatto della guerra commerciale USA-Cina“: lo afferma Coldiretti nel sottolineare che per le dimensioni dell’intervento ed i suoi effetti sugli equilibri commerciali internazionali la situazione va attentamente monitorata da parte ...

Coldiretti : con l’entrata in vigore dei Dazi crollano i prezzi della soia : Crolla dell’11% il prezzo della soia alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale per la quotazione delle materie prime agricole. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti nell’ultimo mese sugli effetti più eclatanti dell’entrata in vigore dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Si teme infatti, in caso di mancato accordo, che – sottolinea la Coldiretti – la reazione della Cina ...

Dazi - Coldiretti : al via petizione per salvare l’olio dalla scure di Trump : E’ partita la prima petizione per chiedere al Dipartimento USA al commercio estero (USTR) di escludere l’olio d’oliva europeo dalla lista di prodotti su cui pende la scure dei Dazi “punitivi” voluti dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che la North American Olive Oil Association (NAOOA) ha avviato l’iniziativa “Non tassate la nostra salute” che può essere sottoscritta ...

Dazi - Coldiretti : “Mercati sconvolti - scendono le quotazioni della soia” : “Non solo il mercato finanziario, ma anche quello delle materie prime è sconvolto, con le quotazioni dei principali prodotti agricoli in discesa sull’onda delle preoccupazioni per l’escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina con i contratti dei futures a luglio per la soia che hanno perso il 10% del valore nell’ultimo mese“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’andamento delle quotazioni al Chicago Board of ...

Dazi - Coldiretti : con l’accelerazione di Trump tremano i mercati UE : L’accelerazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui Dazi alla Cina fa tremare anche l’Unione Europea dopo l’avvio ufficiale della procedura per mettere i Dazi anche sui prodotti europei per un importo complessivo di 11 miliardi di dollari. E’ quanto afferma Coldiretti nel sottolineare che alle nuove minacce Usa a Pechino si aggiunge l’inizio dal 6 maggio dell’indagine da parte del Dipartimento del Commercio Usa (USTR) sulla ...

Dazi - Coldiretti : addio a un milione di pecore in 10 anni : Dopo aver detto addio a un milione di pecore negli ultimi dieci anni le greggi italiane devono affrontare ora la minaccia dei Dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha inserito nella black list dei prodotti da colpire anche il pecorino italiano: lo rende noto Coldiretti che divulga il report “L’Italia dei pastori” in occasione della prima maxi protesta di pecore a Padova. “Un appuntamento – spiega ...

Dazi : Coldiretti - mille pecore a Padova : ROMA, 14 APR - Un gregge di mille pecore guidate dai pastori della Coldiretti ha invaso il cuore di Padova in Prato della Valle, all'indomani della minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald ...

Dazi - Coldiretti : L’Italia la più colpita nella guerra del vino tra USA e UE : L’Italia è il Paese più danneggiato da una eventuale guerra dei Dazi tra Stati Uniti ed Unione Europea sul vino che con un valore di 1,5 miliardi nel 2018 è il prodotto agroalimentare Made in Italy più esportato nel 2018 in Usa dove L’Italia è il primo paese fornitore con oltre 1/3 (34%) del mercato complessivo in valore davanti alla Francia (28%): è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che valgono appena ...