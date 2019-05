Da Leonardo allo spazio | viaggio nella cultura dell’innovazione

Da Leonardo allo Spazio - una mostra a palazzo dell'Aeronautica : In particolare, l'8 maggio, nell'ambito di STEMintheCity, saranno allestite, a cura di Lenovo 6 postazioni per 6 diversi viaggi esperienziali: tempo, Spazio , lavoro, ambiente, coscienza, scienza.

500 anni fa moriva Leonardo Da Vinci. Tra le invenzioni l'Ycocedron - il pallone da calcio : Leonardo ha inventato il pallone da calcio . Fatevene subito una ragione: ha inventato anche quello. Non lo ha realizzato , non palleggiava nella sua vigna di Milano, quella che gli ha donato il suo ...

Salvini e Giorgetti - quadrato contro Leonardo : Le società pensino ad allontanare chi fa casino : «I cori di qualche imbecille non vengono fermati con la sospensione delle partite, ma dal 99% dei tifosi che sono educati e rispettosi». Il Ministro dell’interno, Matteo Salvini, risponde così al d.t. del Milan Leonardo che, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, invitava il vicepremier a «spendere la parola vergogna (usata da quest’ultimo in riferimento alla prestazione dei rossoneri, ndr) per episodi molto più gravi», oltre a ...