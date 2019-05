Da buoni cristiani porgiamo l' altra guancia | ma Cristo di guance ne aveva solo

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Se permane la fiducia, il tema sarà nominare almeno un ministro, un sottosegretario e anche un commissario europeo, se si va a governare in Europa. Ma è folle arrivare a questo confronto con la vietnamizzazione del conflitto”. Il sottosegretario leghista Edoardo Rixi, guarda al dopo europee (e anche al prima) e si sfoga sulle pagine del Corriere della sera per il clima rovente dentro la maggioranza di governo, lamentandosi che per il M5s “ogni provvedimento della Lega non va bene”.Noi e loro.Noi subiamo questa aggressione, non la facciamo - racconta Rixi -. Dobbiamo capire se questo clima si respirerà fino al 26 maggio o anche dopo. Non c’è giornata senza che ci arrivino attacchi. Dal’, madinedue.Insomma, Rixi non la vede niente bene. “I toni sono ...

