Cristiano Ronaldo si sfoga sui social | deluso dalla prestazione di Roma

Roma-Juve - Cristiano Ronaldo “bullizza” Alessandro Florenzi : “Sei troppo basso per parlare” : “Sei troppo basso per parlare“. Così ha detto Cristiano Ronaldo ad Alessandro Florenzi nel corso di Roma-Juventus, il big match di Serie A terminato con la vittoria dei giallorossi per 2-0. Il bomber juventino si è scagliato contro il centrocampista della Roma che si stava lamentando con l’arbitro perché mentre Dzeko era a terra la Juve non aveva interrotto il gioco e gli ha detto: “Sei troppo basso per ...

Juventus - Pirlo bacchetta Allegri : “ha Cristiano Ronaldo - ma nessuno che lo serve. Comprate Isco!” : Nel post partita di Roma-Juventus, Andrea Pirlo analizza la situazione dei bianconeri: pochi assist per Cristiano Ronaldo, serve un giocatore di qualità come Isco Nelle ultime gare Cristiano Ronaldo ha fatto più fatica del solito a fare gol. Non che il campione portoghese sia in crisi, o che le sue medie siano pessime (21 gol con due gare da giocare), ma chi avrà puntato ad inizio anno i suoi soldi su CR7 capocanniere della Serie A sarà ...

Roma-Juventus 0-0 - diretta live : gol annullato a Cristiano Ronaldo! : Roma-Juventus live – Si gioca Roma-Juventus, posticipo delle 20,30 della 36^ giornata: giallorossi coinvolti nella lotta Champions, bianconeri già campioni d’Italia. Roma che arriva dal pareggio di Genova contro i rossoblù di Prandelli, Juventus reduce dal pari nel Derby della Mole contro il Torino. 70′ – Esce Pjanic, entra Bentancur: fischiatissimo il bosniaco dai suoi ex tifosi. 66′ – Sulla ripartenza, ...

Roma-Juventus - pronostici e probabili formazioni : Cristiano Ronaldo titolare : Stasera alle 20:30, la Roma allenata da Claudio Ranieri affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri. Allo stadio quest'oggi è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con circa 50 mila spettatori ad assistere al big match. La Roma è in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions, la Juve vuole invece chiudere la stagione in bellezza. I giallorossi questa sera partiranno con il favore dei pronostici, i bianconeri hanno ...

Calciomercato Juventus - Cillessen : “vado da Cristiano Ronaldo…” : Calciomercato Juventus – La Juventus dovrebbe avere un nuovo portiere nella prossima stagione, Perin infatti potrebbe cambiare aria per giocare con continuità. Nelle ultime ore è arrivata la confessione di Jasper Cillessen, secondo al Barcellona di Marc-André ter Stegen. Secondo quanto riporta Diario Gol il portiere avrebbe confidato: “Me ne vado da Cristiano Ronaldo”. L’obiettivo della Juventus è quindi di ...

Toni Kroos a Cristiano Ronaldo : "Vorrei essere quella roccia" - : Ludovica Marchese Il commento del centrocampista Toni Kroos a una foto di Cristiano Ronaldo su Instagram scatena il gossip: un tentativo di outing? L’affascinante attaccante della Juventus ha pubblicato su Instagram uno scatto in costume da bagno seduto su uno scoglio, mettendo in bella mostra il suo fisico statuario. Lo scatto ha ottenuto un grade successo, con più di 10mila like ed innumerevoli commenti di apprezzamento, ma ha ...

Dalla Spagna : Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto due colpi dal Real - tra questi Isco : In attesa di conoscere l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a lavorare notevolmente per cercare di allestire una rosa in grado di competere la prossima stagione soprattutto in Champions League. Molto passerà Dalla permanenza o meno del tecnico toscano ma anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio prevista in giugno, in cui la Juventus dovrebbe ...

Daspo all’invasore fan di Cristiano Ronaldo [DETTAGLI] : Daspo all’invasore fan di Cristiano Ronaldo che entrò in campo durante Sassuolo-Juventus a Reggio Emilia. E’ questo il provvedimento emesso dal Questore di Reggio Emilia Antonio Sbordone. Daspo nei confronti di un 25enne belga che il 10 febbraio entrò nel campo da gioco del Mapei Stadium al 16′ del secondo tempo durante il match Sassuolo-Juventus, correndo verso Cristiano Ronaldo, davanti al quale ha imitato la classica ...

