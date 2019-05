Corriere di Torino | possibile scambio con Manchester United o Inter per Dybala

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'attesa principale per il tifoso juventino è sicuramente l'incontro previsto fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe definire il futuro della panchina bianconera. Tale decisione sarà molto importante anche dal punto di vista del mercato, in quanto in caso di permanenza del tecnico toscano, alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare. Joao Cancelo potrebbe essere uno di questi, ma non è da escludere l'addio di uno dei riferimenti offensivi dei bianconeri: parliamo di Paulo, che quest'anno ha disputato una stagione non ideale soprattutto dal punto di vista realizzativo. Lo spostamento sulla trequarti non ha aiutato, ecco perché una cessione potrebbe anche verificarsi, con la possibilità di inserirlo in qualche trattativa per arrivare ai giocatori cheessano alla dirigenza bianconera, ...

fabiochiusi : Il senso di Salvini per la contestazione: - deridere chi protesta mettendolo nella categoria 'figli di papà dei cen… - Corriere : Torino: Salvini contestato sbotta contro gli agenti della sicurezza video - GoalItalia : Allegri starebbe cercando casa a Torino: stamattina ha visto il suo agente immobiliare [?? Corriere dello Sport] -