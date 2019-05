Coppia mangia carne di marmotta cruda e muore di peste bubbonica | la donna era incinta

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Decine di turisti sono rimasti bloccati in Mongolia a seguito di misure di quarantena prese dalle autorità locali dopo che due persone sono morte di. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato la notizia di stampa, aggiungendo che secondo le informazioni in suo possesso la salute dei turisti bloccati non era in pericolo che hanno lasciato la regione in cui erano trattenuti. La rappresentazione svizzera nella capitale mongola Ulan Bator è rimasta in costante contatto con loro e con le autorità locali, come ha indicato il portavoce del DFAE Pierre-Alain Eltschinger a Keystone-ATS, dicendo di non poter fornire maggiori informazioni a causa della protezione dei dati. Secondo quanto scritto sul suo sito online del giornale “Siberian Times“, citato da diversi quotidiani e agenzie occidentali e svizzeri, il ministero della sanità mongolo ha ...

