Conflitto d’interessi | Fattori M5s | “Valga anche per Davide Casaleggio | è il fondatore

Conflitto d’interessi - legge anti-milionari M5s : “Nessun incarico di governo per chi ha patrimoni sopra i 10 milioni di euro” : Tre bozze di legge che mettono nuovi paletti per gli incarichi governativi, parlamentari, nelle autorità di controllo e che limitano la possibilità di svolgere attività di lobbying nei primi anni dopo la fine del mandato. La nuova proposta sul Conflitto d’interesse che il Movimento 5 Stelle porterà all’esame del Parlamento sarà un ddl anti-milionari. Infatti i soggetti con un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore ai 10 milioni ...

Conflitto d’interessi - legge anti-milionari M5s : nessun incarico di governo per chi ha patrimoni sopra i 10 milioni di euro : I soggetti con un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore ai 10 milioni di euro, anche per interposta persona ma fatta eccezione per i titoli di Stato, non potranno ricoprire alcun incarico di governo statale o locale e nelle autorità di vigilanza. Lo prevede una bozza della proposta del Movimento 5 Stelle sul Conflitto di interessi, in possesso dell’Ansa, che fa anche riferimento alle partecipazioni superiori al 2% in imprese titolari di ...

Conflitto d’interessi - l’appello di Luigi Di Maio a Pd e Lega : “Votate la nostra legge” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, rilancia il tema del Conflitto d'interessi, rivolgendo un vero e proprio appello al Pd e alla Lega: "Noi vogliamo fare una legge sul Conflitto di interessi: lo chiedo al Pd ma lo chiedo soprattutto alla Lega, siate coerenti con il contratto di governo".Continua a leggere

Lega - Di Maio : “Telefonate per tornare con Berlusconi? Siano coerenti con il contratto”. E rilancia sul Conflitto d’interessi : “Leggo di telefonate di esponenti leghisti per tornare con Forza Italia e Berlusconi, ma alla Lega dico: siate coerenti con il contratto di governo e votate la proposta di legge sul conflitto di interessi“. Lo ha detto il vicepremier M5s Luigi Di Maio, sfidando la Lega di Matteo Salvini, a margine dei un’iniziativa del forum delle associazioni familiari a Roma. E ancora: “Per contrastare efficacemente la corruzione non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio : Abuso d’ufficio – Ecco perché i pm di Milano l’hanno indagato : Conflitto d’interessi : L’incarico pilotato all’ex socio inguaia il governatore Fontana Una nomina per “trombato” Marsico che “ha bisogno di soldi” costa l’accusa di Abuso d’ufficio al presidente lombardo. C’è anche una consulenza Trenord di Davide Milosa La sindaca senza Stato di Marco Travaglio Siccome siamo in Italia, tutti si domandano se sia il caso di impedire ai fascisti (di Casa Pound e non solo) di fare cose lecite, tipo aprire una casa editrice, ...

Graziano Delrio (Pd) apre a M5s : “Pronti a discutere su salario minimo e Conflitto d’interessi” : Il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, ha commentato in un'intervista con La Stampa alcune proposte dei Cinque Stelle, confermando che sarebbe possibile per il suo partito raggiungere un'intesa su salario minimo e conflitto di interessi. Per il M5S la Lega resta comunque il primo interlocutore.Continua a leggere

Salario minimo e Conflitto d’interessi - il Pd apre a Di Maio su due delle 5 leggi M5s. Delrio : ‘Pronti a discutere’. Lega tace : Salario minimo e conflitto di interessi. Il Pd apre al dialogo con i 5 stelle su due delle cinque leggi che Luigi Di Maio ha lanciato ieri come le priorità da realizzare al governo nel prossimo anno. Mentre ancora dalla Lega non è arrivata nessuna reazione, sono i democratici i primi a dare segnali di apertura su alcuni dei temi cruciali per il partito. “Sul Salario minimo siamo d’accordo”, ha detto il capogruppo alla Camera Graziano ...

Graziano Delrio : “Pronti a discutere con i grillini su salario e Conflitto d’interessi” : «Sulle province si vede che Salvini ha bisogno di qualche poltrona in più e la sua è solo una manovra elettorale, fanno bene i 5 Stelle a dire no all’elezione diretta»....

Lega - Travaglio : “Su caso Siri Salvini dovrebbe scusarsi. C’è Conflitto d’interessi - politicamente è grave” : “Il punto è capire se Siri ha presentato una proposta di una modifica regolamentare per favorire un imprenditore. Se lo ha fatto, per me va fuori a calci nel sedere. E a Salvini cosa è saltato in mente di prendere un imprenditore dell’eolico per farsi scrivere il programma sull’energia? È come se il piano dei trasporti lo scrivesse la Fiat”. A dirlo, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli ...