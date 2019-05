Concorso Regione Campania | come prepararsi alla prova preselettiva

leggioggi

(Di lunedì 13 maggio 2019) Sempre più vicina la pubblicazione del bando diin Gazzetta Ufficiale: il Governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che sarà a inizio maggio. Secondo le tempistiche concordate, lapreliminare dovrebbe essere effettuata tra agosto e ottobre, mentre le prove scritte tra novembre e dicembre. In questo articolo tratteremo in modo approfondito la proceduracon consigli sulla soluzione dei quiz di logica per arrivare preparati in sede d’esame. La Guida completa sul: prove di selezione Le candidature alsaranno molto consistenti: si presume partecipino 200mila candidati per 10mila posti messi a bando. Ricordiamo che potranno prendere parteselezione tutti coloro in possesso di cittadinanza italiana. La procedura selettiva è così organizzata:...

