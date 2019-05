«Comedy Central Presenta» sei nuovi spettacoli comici Ci sono anche Maurizio Lastrico e

davidemaggio

(Di lunedì 13 maggio 2019) Paolo Hendel 6, 6di 60 minuti ciascuno. Da stasera alle 21 torna, sul canale 128 di Sky,. I protagonisti di questa nuova serie saranno Massimo Bagnato, Antonio Giuliani, Paolo Hendel,, Paolo Migone e Simone Schettino. Ogni puntata diè uno spettacolo monografico, rigorosamente inedito, di un comico italiano. Gli episodistati registrati al Teatro San Babila di Milano. Il primo appuntamento, stasera, sarà cone il suo spettacolo Quello che parla strano. Glidi, già protagonista di Don Matteo,frutto della sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto, che prende vita dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in ...

FelixSarconaIT : RT @ComedyItalia: Gli zii ideali! Stasera alle 21.00 non perderti la 'Maratona #Friends: Primi Figli'. Solo su Comedy Central (SKY 128) ht… - FelixSarconaIT : RT @ComedyItalia: Anche noi ci sentiamo dispiaciuti per l'elefante ?? #TheDailyShowWithTrevorNoah da martedì a venerdì a mezzanotte su Come… - kiaretta_cc : RT @lastrico: Vi ricordo che stasera alle 21:00 su Comedy Central (canale 128 di Sky) andrà in onda, in prima visione, il mio show registra… -