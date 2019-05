Come sono cambiati i cantautori nel corso degli ultimi decenni

«Comedy Central Presenta» sei nuovi spettacoli comici. Ci sono anche Maurizio Lastrico e Paolo Hendel : Paolo Hendel 6 comici, 6 spettacoli di 60 minuti ciascuno. Da stasera alle 21 torna, sul canale 128 di Sky, Comedy Central Presenta. I protagonisti di questa nuova serie saranno Massimo Bagnato, Antonio Giuliani, Paolo Hendel, Maurizio Lastrico, Paolo Migone e Simone Schettino. Ogni puntata di Comedy Central Presenta è uno spettacolo monografico, rigorosamente inedito, di un comico italiano. Gli episodi sono stati registrati al Teatro San ...

Apnee notturne : cosa sono e Come bisogna affrontarle : Le Apnee notturne sono un disturbo piuttosto diffuso, che può avere effetti anche seri sulla qualità della vita di chi ne soffre. Di norma, si verificano durante il sonno e possono essere contrastate anche cambiando il proprio stile di vita, laddove non sia necessario intervenire chirurgicamente. Milioni di italiani ne soffrono. Scopriamo di che si tratta e come affrontarle. cosa sono LE Apnee notturne La sindrome da apnea notturna si manifesta ...

Intolleranze alimentari : cosa sono - sintomi e Come superarle. I consigli dell’esperta : Le Intolleranze alimentari sono sempre più diffuse e chi ne soffre non può assaporare alcune pietanze. come fare quindi per non rinunciare completamente ai piaceri della tavola? Per capirne di più abbiamo intervistato la dottoressa Mariolina Simeoli, nutrizionista di MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner. Potrebbe descriverci in modo ...

Palermo - terrapiattisti a convegno : "Gli astronauti sono attori - la Nasa è Come Disneyland" : Gli organizzatori presentano il raduno nazionale di domani. Prevista la presenza di cinquanta persone. Ingresso a pagamento: 20 euro

CorSera : I risultati Come risposta al razzismo. Le coppe sono All Black : Il Corriere della Sera fa i conti dei giocatori di colore nelle squadre che hanno raggiunto le due finali europee, 20 in campo, e soprattutto autori di 12 gol su 12 nelle semifinali. Una risposta forte, la più giusta ai tanti episodi di razzismo che si sono visti in questa stagione soprattutto in Premier. Le gare di questa settimana parlano chiaro, una settimana All Black, la definisce il CorSera: Hanno continuato i bomber di scorta di ...

I negozi di cannabis sono davvero centri di spaccio - Come dice Salvini? : Canapa sativa (foto: Getty Images) Il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di recente che “la droga è un’emergenza nazionale” e darà “istruzioni agli uomini della sicurezza per andare a controllare uno per uno i presunti negozi turistici di cannabis” perché sono “luoghi di diseducazione di massa”. Le sue affermazioni sono state contestate dal ministro della Salute Giulia Grillo, che ha specificato che le attività commerciali alle ...

Come sono all’interno gli edifici più famosi di Londra : Ogni giorno vengono fotografati, e talvolta visitati, dalle migliaia e migliaia di turisti in pellegrinaggio tra le strade della capitale inglese. Le loro architetture, i loro contorni, i loro dettagli riempiono senza sosta i social al grido, pardon, all’hashtag di #London, #Londongram e affini. Ma siamo certi di sapere Come appaiono realmente gli interni degli edifici più celebri di Londra? A porsi la domanda è stata il portale Quid ...

Come capire se il cane ha ingerito alcol - cosa fare e quali sono le conseguenze : “Cani ed alcolici, un connubio che non funziona, anzi che non deve funzionare, perché l’alcol per i cani è veleno puro“: l’associazione italiana animai ed ambiente (AIDAA) ha messo a punto un decalogo su Come prevenire il rischio che i cani “possano assumere anche se in maniera fortuita quantità di alcol che possono mettere a rischio la loro stessa vita“. cosa fare PER EVITARE CHE I CANI POSSANO ASSUMERE INCONSAPEVOLMENTE ...

Matteo Salvini : «Chiuderemo tutti i centri sociali - sono utili Come i campi rom» : La Gruber ha difeso a spada tratta Fabio Fazio « È un professionista, nelle sue trasmissioni non fa politica ». Salvini ha sorriso confermando che è una vergogna che Fabio incassi 3 milioni di euro ...

Salvini : chiuderemo tutti i centri sociali - sono utili Come i campi rom : "chiuderemo tutti i centri sociali: l'utilità sociale di quei centri è pari a quelli dei campi Rom". Lo ha detto dal palco a Pavia Matteo Salvini. Il vicepremier leghista ha aggiunto: "Da ministro sono stanco di vedere le forze dell'ordine che rischiano la vita per arrestare gli spacciatori e poi se li ritrovano in giro il giorno dopo. Voglio un Paese che abbia diritti ma anche doveri per questo lavoro a una legge che garantisca la ...

De Paul al CorSport : «Io al Napoli? Possibile - mi lasciano regali perché sono argentino Come Maradona» : Intervista del Corriere dello Sport a Rodrigo de Paul, il calciatore dell’Udinese è al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero all’Inter e al Napoli «Se devo essere sincero in questo momento il mio unico pensiero è conquistare la salvezza, ma le voci sul mio futuro chiaramente le sento. Io sono pronto a giocare a calcio ovunque, ma se davvero mi vorranno le squadre che leggo, lo vedremo» Il calciatore argentino non ...

Insetti pronubi - quali sono e Come proteggerli : L’impollinazione è di fondamentale importanza per l’agricoltura, per la vita e per la salvaguardia della biodiversità. Dell’impollinazione se ne occupa il vento ma non è sempre così, un ruolo cruciale è svolto da alcuni animali come gli Insetti impollinatori. (altro…) The post Insetti pronubi, quali sono e come proteggerli appeared first on Idee Green.

Giorgia Meloni massacra i manifestanti del Pd : "Sono 4 gatti con la bandiera della pace". Come li umilia : "Ai quattro gatti anti-italiani del Partito democratico che mi aspettano in piazza con la bandiera europea e quella della pace e con le zucchine, io rispondo sventolando il Tricolore". Giorgia Meloni, con un post su Twitter in cui pubblica anche il video in cui si vede con il nostro vessillo, umili

Il piccolo Alex : «Grazie - sono guarito - ho lottato Come un guerriero» : La lettera pubblicata dai genitori del piccolo affetto da una malattia genetica rara, sottoposto mesi fa a un trapianto, e scritta in prima persona: «sono guarito, avete fatto una magia. Ora aiutate anche gli altri bambini»