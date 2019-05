Come la Lega spende i soldi sui social

Di Maio : “Rapporti con la Lega non peggiorano - ma non stiamo zitti su derive Come l’autonomia” : “No, io non credo che peggiorino i rapporti con Lega”. A dirlo è stato il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che, parlando in diretta Facebook da Matera, sottolinea che “in questi giorni, nei prossimi giorni”, con l’alleato di Governo “dobbiamo fare ancora tantissime cose” e “sono contento che la settimana scorsa abbiamo votato insieme il taglio di oltre 350 ...

Lega - Travaglio : “Il caso Siri è la prova della sua permeabilità. Come nel ’92 è oggetto del desiderio di chi cerca referenti politici” : “Il caso Siri è la prova non della mafiosità di Salvini, ma della permeabilità della Lega”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha presentato il libro Padrini Fondatori (Paper First) scritto insieme al giornalista Marco Lillo. “Non c’è mai stato un periodo così simile a quello del 1992 Come quello che stiamo vivendo da nove mesi a questa parte. I mafiosi senza referenti politici non ci possono ...

Sondaggi europee - Lega può raggiungere il 36%. Ma il 19% degli italiani non sa Come voterà : A due settimane dal voto del 26 maggio solo il 59% dei cittadini ha già deciso come voterà, mentre il 22% ammette di non aver ancor le idee chiare. L'astensione resta comunque alta nelle previsioni: circa 20 milioni di italiani potrebbero restare a casa. È il quadro che emerge dall'ultimo Barometro Politico Demopolis.Continua a leggere

A Come diamante - nuovo logo Lega Serie A : "Il logo è un ulteriore passo verso la nuova identità di Lega Serie A, un brand storico riconosciuto in tutto il mondo da milioni di tifosi e appassionati" le parole del presidente della Lega, ...

Recensione Dead to me su Netflix - una trama noiosa e superficiale affossa la Comedy-non-Comedy con Christina Applegate : Che la nuova serie di Liz Feldman con Christina Applegate e Linda Cardellini non ci convincesse del tutto fin dal trailer lo avevamo già anticipato. Quello che non potevamo certo prevedere, però, era che questa presunta dark comedy fosse invece un susseguirsi di episodi così artificiosi e inconsistenti da non potersi definire né comedy né drama, né thriller né soap. Prima di procedere a una Recensione di Dead to me, su Netflix dal 3 maggio, ...

Royal baby - il nome Archie ha un legame con baby George. E il web si scatena : «Come hai osato?» : Meghan Markle e il principe Harry hanno scelto per il loro primogenito un nome davvero insolito, Archie Harrison. La particolarità sta nel fatto che non avrebbe legami con gli antenati della...

Come collegare iPhone e iPad a una stampante wireless HP : Non riesci a collegare la stampante HP e stampare direttamente da iPhone e iPad ecco la video guida che ti semplificherà la vita e ti aiuterà a stampare foto da iPhone dal fotografo.

De Laurentiis al CorSera : «La Super Lega Come la vuole Agnelli sarebbe un errore» : Intervista al presidente del Napoli di Monica Scozzafava sul Corriere della Sera sulla questione Legata alla Super Lega. Due sono gi schieramenti, da una parte Agnelli che vorrebbe una Lega per pochi intimi, dall’altra quello guidato da Javier Tebas che teme che la riforma garantisca posti fissi in Lega per le squadre storiche. Campionati e competizioni europee sono obsolete per De Laurentiis, in Italia ad esempio Si dà importanza alla ...

Cast e personaggi di Dead to me su Netflix - dolore e amicizia si intrecciano nella dark Comedy con Christina Applegate : Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare spesso di dark comedy. Prodotti non esattamente comici, ma neppure così tragici da poter essere definiti secondo generi tradizionali. Dead to me su Netflix si inserisce in questa zona grigia: è una serie che vuole far riflettere, lasciando però un po' di spazio anche al sorriso. Per farcela si affida a un team creativo di prim'ordine, composto da veterani del mondo comedy a stelle e strisce. I ...

Basket - Pozzecco : «Il successo in Europe Cup vale Come un'Eurolega» : Nessuno credeva che potessimo vincere la coppa, nessuno crede allo scudetto: forse gli unici siamo noi e tutta la Sardegna, against the world, contro il mondo' . PRESENTE E FUTURO - Il Poz parla di ...

Come essere sempre eleganti : 10 trucchi che ogni donna dovrebbe conoscere : Secondo Yohji Yamamoto , per esempio, non è soltanto un colore, ma è un modo di essere, un particolare atteggiamento nei confronti del mondo. Un elemento nero nei tuoi look , Come un cappotto, un ...

Sicilia : Cantarella (Lega) - laboratorio politico Miccichè Come Frankestein : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Il laboratorio politico propugnato Gianfranco Miccichè mi ricorda francamente quello del dottor Frankenstein dove nascevano creature mostruose. La Lega continuerà a lavorare per la nascita di un centrodestra diverso anche in Sicilia". Così Fabio Cantarella, responsabi

Siri - Romeo (Lega) : “Persona perbene. Fu proposto da M5s Come ministro al posto di Savona. Lo disse anche Di Battista” : “Armando Siri? Ho piena fiducia in lui, lo conosco ed è una persona assolutamente perbene. Tra l’altro, fu uno dei nomi che il M5s propose come ministro al posto di Savona. Addirittura Di Battista, in una trasmissione (Otto e Mezzo, ndr), propose Siri o Bagnai. Visto che i 5 Stelle sono sempre pronti a fare verifiche su tutto e su tutti, evidentemente pensavano che Siri fosse una persona credibile e di buona fede“. Così, ai ...