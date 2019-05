Colorado | l' ultima puntata domani in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Sta per calare il sipario sulla ventesima edizione di. Iniziato il 28 marzo, lo show televisivo condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez, affiancati da Gianluca "Scintilla" Fubelli e i PanPers, andrà in onda con la suanella prima serata di martedì 14 maggio. Come le puntate precedenti, anche l'ultimo appuntamento del noto programma comico dipotrà essere seguito in tv su1 e inonline su. Tra gli altri crediti di questa edizione trasmessa dallo Studio Mind di Milano, meritano una doverosa menzione anche il corpo di ballo con la bellissima Anastasia Ronca e la produzione a cura difilm e 3Zero2Tv. L'ultimo appuntamento con la ventesima edizione diMartedì 14 maggio è la data in cui1 e, rispettivamente in tv e inonline, trasmetteranno l'di. I ...

_PaoloRuffini : Cari amici, non fate confusione! L'ultima puntata di #colorado20 andrà in onda domani sera, martedì #14maggio! Vi… - Colorado_Film : RT @_PaoloRuffini: Cari amici, non fate confusione! L'ultima puntata di #colorado20 andrà in onda domani sera, martedì #14maggio! Vi aspet… - Colorado_tv : Quando? Domani 14 maggio Dove? Su #Italia1 Cosa? Ultima puntata di #Colorado20! Non mancate!!! ?? @MediasetPlay… -