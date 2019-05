Colorado con Belen | l’ultima puntata in onda martedì 14 maggio

Ascolti Tv Giovedì 9 maggio - Mentre Ero Via tra Colorado e A Raccontare Comincia Tu : Ascolti Tv Giovedì 9 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Mentre Ero Via 1a Tv – milioni e % Canale 5 – San Andreas – milioni e % Rai 2 – Il Mostro – milioni e % Rai 3 – A Raccontare Comincia Tu con Paolo Sorrentino – milioni e % Rete 4 – Diritto e Rovescio – mila e % La7 – Piazzapulita – milioni e % Tv8 – Diretta Gol EL – ...

Stasera in tv - programmi del 2 maggio : su Rai3 A raccontare comincia tu - Colorado su Italia 1 : Per chi rimane a casa per godersi una serata davanti alla tv, arrivano i nostri consigli. Stasera in tv, programmi di giovedì 2 maggio . Su Rai 3 alle 21.20 torna Raffaella Carrà con A raccontare ...

Ascolti tv giovedì 28 marzo : boom per Mentre ero via contro Colorado : Ascolti tv ieri, chi ha vinto la sfida del giovedì sera del 28 marzo 2019 La sfida agli Ascolti tv di giovedì 28 marzo 2019 è stata vinta a mani basse dalla fiction Mentre ero via. Il debutto della serie televisiva su Rai 1 ha convinto ben 5.39 milioni di spettatori, pari al 23.59% di […] L'articolo Ascolti tv giovedì 28 marzo: boom per Mentre ero via contro Colorado proviene da Gossip e Tv.

Nuova stagione di Colorado. Paolo Ruffini in coppia con Belen Rodriguez : Attesa quasi terminata. Stasera va in onda la prima puntata della Nuova stagione di Colorado. Paolo Ruffini sarà su Italia

Colorado 2019 con Paolo Ruffini e Belen Rodriguez - la diretta di giovedì 28 marzo : giovedì 28 marzo, in prima serata su Italia 1, torna Colorado. Lo storico programma comico spegne quest’anno venti candeline e, per celebrare la ricorrenza, ha in serbo alcune novità. Segui la diretta dalle 21.25 e leggi la recensione della prima puntata di Colorado, edizione 2019.La prima sorpresa della ventesima edizione riguarda la conduzione: al fianco dell’attore e regista Paolo Ruffini, per la settima volta al timone di Colorado, ...

Colorado : tornano alla conduzione Belen Rodriguez e Paolo Ruffini : Colorado ritorna nuovamente in tv per la sua ventesima edizione, in onda dal 28 marzo alle 21:25 su Italia 1. alla conduzione del programma ci sarà il ritorno dell'apprezzata coppia formata dall'attrice e ballerina Belen Rodriguez e dall'attore Paolo Ruffini. La coppia di presentatori sarà affiancata da Gianluca Fubelli, alias Scintilla, e i Panpers, che aiuteranno i due a rendere questa nuova edizione di Colorado ancora più ricca di novità. Ad ...

Colorado 2019 prima puntata : conduttori - nuovi comici e anticipazioni : Colorado 2019 su Italia Uno: tutto quello che bisogna sapere sulla prima puntata Colorado torna in tv. Partirà giovedì 28 marzo su Italia Uno il popolare show comico. Alla conduzione un gradito ritorno, quello di Belen Rodriguez. Già conduttrice delle edizioni 2011 e 2012, la soubrette argentina sarà affiancata ancora una volta da Paolo Ruffini. […] L'articolo Colorado 2019 prima puntata: conduttori, nuovi comici e anticipazioni proviene ...

Torna Colorado con Belen e Paolo Ruffini : tutti i comici e le anticipazioni : Appuntamento giovedì 28 marzo, in prima serata, con lo storico show comico di Italia Uno. A co-condurre anche Scintilla e i...

Belén Rodriguez - sfida a Stefano De Martino con Colorado e riecco la farfallina : Come si fa a mandare a ferro e fuoco il popolo di Instagram? Facile, basta essere Belén Rodríguez. La splendida argentina ha infatti regalato ai fan dei nuovi scatti da urlo sul suo profilo posando in costume da bagno, ovviamente immediatamente virali, di fatto riscaldando l’atmosfera in attesa di ammirarla nuovamente su Italia Uno alla conduzione del programma comico Colorado, che torna quest’anno per una nuova edizione (al suo ...

ESCLUSIVA Claudia Campolongo : "Mi piacerebbe lavorare con Matteo Garrone - sarò ancora a 'Colorado'" : Abbiamo fondato anche la 'Non c'è problema', agenzia che produce spettacoli, documentari, cura gli artisti. Crediamo nella fusione tra vita e arte nella quotidianità, e il nostro arricchimento ...

