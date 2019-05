Clamoroso | il Manchester City rischia l’esclusione dalla prossima Champions League!

forzazzurri

(Di lunedì 13 maggio 2019)– Una notizia che, se confermata, potrebbe avere del. Secondo il New York Times, ilpotrebbe essere esclusoLeague. Il motivo risiederebbe in una raccomandazione degli investigatori Uefa per presunte irregolarità finanziarie. Qualche mese fa, quando il controllo finanziario dell’Uefa si incontrò a Nyon, emerse che sia PSG cheavevano infranto le regole del Financial Fair Play. I britannici, all’epoca, si difesero con un comunicato ufficiale in cui dichiaravano che le accuse mosse nei loro confronti erano prive di fondamento. L'articolo: ill’esclusioneproviene da ForzAzzurri.net.

Guillaumemp : Clamoroso, il New York Times annuncia che il Manchester #City potrebbe essere escluso per una stagione di Champions… - Dibbello : RT @Guillaumemp: Clamoroso, il New York Times annuncia che il Manchester #City potrebbe essere escluso per una stagione di Champions per no… - il_farmacista : RT @Guillaumemp: Clamoroso, il New York Times annuncia che il Manchester #City potrebbe essere escluso per una stagione di Champions per no… -