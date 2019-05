Citroën 19_19 - Elettrica e autonoma per i 100 anni del marchio

quattroruote

(Di lunedì 13 maggio 2019) Per celebrare il proprio centenario, dopo la Ami One laha presentato laConcept, un prototipo elettrico a guidacreato come manifesto dell'innovazione. Una vettura fuori dagli schemi, che fa della tecnologia e dell'innovazione le proprie raisons d'tre. Proprio come la piccola concept pensata per la mobilità urbana, anche lasfrutta soluzioni tecniche all'avanguardia, in questo caso maggiormente orientate al confort e ai lunghi viaggi. Grazie a batterie da 100 kWh, l'autonomia raggiunge gli 800 km, 600 dei quali ripristinabili in soli 20 minuti grazie a un sistema ultra-rapido che può essere utilizzato in alternativa alla ricarica wireless. Prestazioni da sportiva, confort da ammiraglia. Spinta da un motore elettrico per asse, ladispone di 462 CV e 800 Nm, sufficienti per farla scattare da 0 a 100 km/h in cinque secondi e per farle toccare una ...

