Ciclismo | Peter Sagan torna al successo al Giro di California

Ciclismo - Peter Sagan non disputerà la Liegi-Bastogne-Liegi dopo essersi ritirato alla Freccia Vallone : Continuano a non arrivare buone notizie per Peter Sagan. Lo slovacco ha infatti deciso di non prendere il via alla ventura Liegi-Bastogne-Liegi, dopo essersi già ritirato sia alla Freccia Vallone che all’Amstel Gold Race. Il tre volte Campione del Mondo viene da un inizio di 2019 davvero molto sfortunato, in cui non è riuscito a cogliere che un successo in Australia, nella terza tappa del Tour Down Under. Poi il 4° posto alla ...

Ciclismo - le prestazioni sottotono di Peter Sagan preoccupano la Bora-Hansgrohe. Patxi Vila : “Dobbiamo capire cosa sta succedendo” : La stagione delle classiche è stata fin qui deludente per Peter Sagan. Il tre volte campione del mondo, dopo un quarto posto alla Milano-Sanremo, in cui aveva sbagliato i tempi nella volata finale, non è riuscito più a lottare per il successo nelle classiche del pavè, collezionando un 17° posto all’E3 BinckBank Classic, un 32° alla Gand-Wevelgem e un 11° al Giro delle Fiandre. In tutte queste corse Sagan si è staccato nel momento chiave, ...

Ciclismo - Peter Kennaugh si ferma per problemi mentali : La carriera di Peter Kennaugh potrebbe essere vicina alla conclusione a soli 29 anni. Il corridore britannico ha infatti annunciato di prendersi una pausa, forse definitiva o forse solo momentanea, per ritrovare serenità ed equilibrio nella sua vita. Già nella scorsa stagione il due volte campione britannico era rimasto fermo per diversi mesi apparentemente senza motivo, probabilmente a causa delle difficoltà che ora lo hanno portato a questa ...

Ciclismo : Peter Kennaugh si prende una pausa per “Riscoprire felicità - motivazioni ed entusiasmo nella vita di tutti i giorni” : Lo sport professionistico non è facile come sembra. Spesso e volentieri sono tante le difficoltà che affliggono gli atleti, costretti a vivere mesi e mesi lontani dalla propria normalità. Dopo esser diventato padre Peter Kennaugh, ex campione britannico, ora in forza alla Bora-hansgrohe, ha deciso di prendersi una pausa dal Ciclismo professionistico: l’annuncio oggi con un post su Instagram. “È giunto il momento in cui è necessario ...

Ciclismo - Peter Kennaugh si ferma per “problemi di salute mentale” : Sagan perde il suo gregario : Ciclismo, Peter Kennaugh si prenderà un periodo di stop dall’attività agonistica a causa di problemi di salute mentali Ciclismo, Peter Kennaugh della Bora-Hansgrohe ha deciso di prendersi una pausa dalle corse. Il campione olimpico su pista a Londra 2012, passato a correre su strada, ha infatti annunciato attraverso il proprio team di aver optato per un periodo di stop a causa di “persistenti problemi di salute mentale”. ...

Ciclismo - Peter Sagan : ‘Gand-Wevelgem magnifica - due ore a 50 di media’ : Anche se non è arrivato il successo Peter Sagan è stato uno dei grandi protagonisti della splendida Gand-Wevelgem di ieri. La classica fiamminga ha regalato una giornata di grande Ciclismo, con battaglia aperta dall’inizio alla fine. Sagan si è inserito in un’azione partita nelle fasi iniziali, quando il vento ha spezzato in più parti il gruppo, ed ha resistito all’attacco per circa 200 km insieme ad altri quattro coraggiosi compagni ...

Ciclismo - Peter Sagan condizionato da una borraccia lanciata contro la sua bici : La prima uscita di Peter Sagan nelle classiche del nord non è stata molto fortunata. Reduce dal quarto posto alla Milano-Sanremo, l’ex Campione del Mondo ha cominciato ieri la sua campagna del pavè con la E3 BinckBank di Harelbeke, la classica che ripercorre molti muri e strade del prossimo Giro delle Fiandre. Il risultato di Sagan è stato condizionato da un inconveniente meccanico, un episodio particolarmente sfortunato che lo ha costretto a ...

Ciclismo : Gent-Wevelgem in diretta tv su Eurosport - Peter Sagan cerca il poker : In programma domenica 31 marzo 2019 ci sarà la Gent-Wevelgem. Si tratterà dell’81ª edizione della corsa di Ciclismo di scena in Belgio a pochi giorni dal Giro delle Fiandre. L’anno scorso vinse Peter Sagan, al suo terzo successo in carriera, dopo quelli del 2013 e 2016. Il corridore slovacco della Bora-Hansgrohe precedette in volata Elia Viviani e Arnaud Démare. Qualora dovesse imporsi quest’anno, diventerebbe il più vincente della storia della ...