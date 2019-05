Ciclismo – Moreno Moser annuncia il ritiro | “non riesco a mantenere la forma fisica

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Morenildalle competizioni: il ciclista italiano motiva il suo addio a causa di un problema fisico che gli impedisce dial top la suaatletica Un annuncio inaspettato coglie di sorpresa tutti gli appassionati disi ritira a soli 28 anni! Il ciclista attualmente in forza alla Nippo Vini Fantini Faizanè ha deciso di smettere a causa di alcuni problemi fisici che gli impediscono di restare al top dellain maniera duratura.si ritira dopo 7 anni da pro e 8 successi conquistati in carriera, l’ultimo dei quali al Trofeo Laigueglia 2018. Queste le dichiarazioni dipiù a tenere i picchi diper le pernce che mi competono. Sono sempre stato un vincente, i miei momenti down sono diventati sempre più lunghi in questi ultimi anni e non sono riconducibili ad alcun deficit fisico ...

Gazzetta_it : #Ciclismo, @MorenoMoser si ritira: “Non mi sento più competitivo” - nicola_baldo : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo, @MorenoMoser si ritira: “Non mi sento più competitivo” - il_Laigueglia : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo, @MorenoMoser si ritira: “Non mi sento più competitivo” -