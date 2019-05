Ciclismo | l’addio di Moreno Moser | ‘Sono sempre stato un vincente’

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Quella che doveva essere la stagione del rilancio perè diventata invece quella di un precoce e triste addio al. Il corridore trentino ha annunciato la fine della sua carriera ad appena 28 anni, dopo sette stagioni e mezzo in cui ha centrato otto vittorie. Dopo un difficile biennio alla Astana il nipote del grande campione Francescoaveva deciso di ripartire quest’anno da un team più piccolo, la Nippo Fantini, nella speranza di ritrovare la via del successo. Invecesi è trascinato da un ritiro all’altro nelle poche apparizioni in questo 2019 ed ha deciso di appendere la bici al chiodo., un avvio da campioncino Susi erano concentrate grandi attenzioni dopo una carriera giovanile ricca di successi e un debutto sfolgorante tra i professionisti che avevano fatto immaginare di avere a che fare con un nuovo campione pronto a rinverdire i ...

MichGPS : E nella giornata della fuga di Hatsuyama della @NIPPO_Fantini mi dispiace per l’addio del ciclismo di @MorenoMoser. - francescaball13 : RT @Cyclingtimenews: Moreno Moser annuncia l'addio al ciclismo: 'Non mi sento più competitivo'. Quella al Trofeo Laigueglia nel 2018 rester… - sportface2016 : L'addio di Moreno #Moser al ciclismo -