Chiude in anticipo Che fuori tempo che fa | lo annuncia in diretta Fabio Fazio

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) "Più del 13% e un milione e mezzo di telespettatori in media": a dare l'annuncio che la Rai ha cancellato le ultime tre puntate del programma Cheche fa è stato lo stesso conduttore, evitando di far polemiche ma citando numeri, a voler sottolineare ottimi risultati raggiunti in termini di audience e share.dunque innon Cheche fa, ma la versione del lunedì in seconda serata della popolarissima trasmissione che va in onda invece in prima serata su Rai 1. Il conduttore, sempre più spesso al centro di polemiche e molto criticato dalle forze politiche che oggi governano, è osteggiato soprattutto dal vicepremier Matteo Salvini che in più occasioni gli ha rinfacciatosità politica e compensi elevati non in linea con un servizio pubblico. Secondo alcuni si sarebbe trattato di una mossa della dirigenza di Rai 1, in quota leghista con la nuova ...

Corriere : Rai, Fazio: «Che fuori tempo che fa chiude in anticipo, cancellate tre puntate del lune... - Ettore_Rosato : Fazio può piacere o no, ma chiudere una trasmissione è un gesto violento e antidemocratico. Lo abbiamo visto fare s… - Corriere : Fazio: “Che fuori tempo che fa” chiude in anticipo, tre puntate tagliate L’annuncio L’... -