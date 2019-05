Chi sono le 14 “redazioni invisibili” con più lettori di Repubblica?

Tangenti Milano - Fontana sentito dai pm : “Ho Chiarito tutto - sono più che sereno”. Altitonante resta agli arresti domiciliari : “Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione”. Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti dopo l’interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai magistrati della Procura di Milano. Il governatore lombardo è arrivato in macchina, col suo legale Jacopo Pensa, entrando negli uffici giudiziari da via Pace. L’esponente della Lega è accusato di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Dda ...

Fontana dopo interrogatorio : Chiarito tutto - sono più che sereno : "Ho chiarito tutto, sono più che sereno. Ho dato le risposte alle domande che mi sono state proposte e ho chiarito quella che era la mia posizione". Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha risposto così ai giornalisti che lo attendevano fuori degli uffici giudiziari di via Pace a Milano al termine dell'interrogatorio dei pm a cui è stato sottoposto oggi pomeriggio. Fontana è accusato di abuso d'ufficio per la nomina di Luca ...

PistocChi duro : “Guardiola in Italia? Non si troverebbe bene se sapesse che qui le regole non sono uguali per tutti” : Pistocchi avvisa Guardiola: “Ecco perchè in Italia non starebbe bene” Pistocchi Juventus Guardiola| Il giornalista Maurizio Pistocchi, commenta tramite il suo profilo Twitter la vittoria della Premier League da parte del Manchester City di Guardiola e l’eventuale approdo del tecnico in Italia. Queste le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi “Mi piacerebbe da morire vedere Guardiola in Italia, confrontarsi con un calcio complesso ...

Anziana uccisa in casa a Roma - 5 fermati. Colpita alla testa mentre Chiedeva aiuto. Salvini : “Sono rom - saranno tutti espulsi” : L’avevano uccisa e poi erano dati alla fuga ma sono stati rintracciati, perché uno di loro si è costituito e ha cominciato a parlare. Sono stati catturati così i ladri che il 5 maggio hanno causato la morte di Anna Tomasino, la donna di 89 anni trovata morta in casa a Roma, nel quartiere di Montesacro. Hanno tra i 20 e i 42 anni, sono tutti rom: quattro di origine serba ed uno di origine bosniaca. A mettere i carabinieri della Compagnia ...

Il virus Wannacry è ancora in giro e 1 - 7 milioni di computer sono a risChio : Schermata che informa l’utente dell’infezione del Wannacry (screenshot del programma) sono ormai già passati due anni dalla diffusione globale di uno dei ransomware più potenti della storia, Wannacry, ma quasi due milioni di computer sono ancora esposti a un possibile attacco. Wannacry ha infettato centinaia di migliaia di computer in oltre 150 paesi nel giro di poche ore nel 2017, sequestrando i file degli utenti e richiedendo un ...

Cambiamenti climatici - oggi c’è più anidride carbonica nell’atmosfera che in qualsiasi momento dall’evoluzione dell’uomo : i risChi per la Terra sono enormi : L’anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto livelli mai visti nell’intera esistenza umana: non storia, esistenza. Secondo i dati del Mauna Loa Observatory delle Hawaii, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è di oltre 415 parti per milione (ppm), molto più alta che in qualsiasi momento degli ultimi 800.000 anni, da prima dell’evoluzione dell’homo sapiens. Il dato è emerso ieri quando la Scripps Institution of Climatology, che misura i ...

Quali sono le pagine di fake news politiche che Facebook ha Chiuso in Italia : Facebook’s European headquarters in Dublin. (Photo by Niall Carson/PA Images via Getty Images) Continua la lotta alla disinformazione politica annunciata da Facebook in vista delle elezioni parlamentari europee di fine maggio. Il social network di Menlo Park ha chiuso 23 pagine in Italia a causa di numerose violazioni delle condizioni d’uso della piattaforma. A due settimane di distanza dalle elezioni europee, l’organizzazione non ...

VideogioChi violenti - ma i genitori sono impazziti? Usiamo il buonsenso : Quanti ne hai killati ieri? Dal verbo kill, ammazzare. E’ il nuovo linguaggio dei ragazzini, che trasuda una violenza tanto triste quanto virtuale. Ai bambini sempre più spesso viene impedito di rotolarsi nell’erba, arrampicarsi sopra agli alberi, andare a scuola da soli in bici perché è pericoloso, ma allo stesso tempo si permette loro di passare ore davanti Videogiochi violenti, chattando on line (magari con perfetti sconosciuti). ...

Francesco PolacChi : "Sono diventato di destra perché mio padre era comunista" : Il fondatore di Altaforte, la casa editrice esclusa dal Salone del libro di Torino perché vicina a CasaPound, ammette in un’intervista al quotidiano la Verità di essere diventato di destra in reazione al padre, comunista convinto.Mio padre è del 1955, è stato segretario della Fgci ad Acquapendente. Uno zio di secondo grado era firma nota dell’UnitàPolacchi racconta la sua formazioneLa mia prima ...

In Spagna uno scivolo di 38 metri è stato Chiuso un giorno dopo l’apertura perché ci sono stati feriti : In Spagna un ripido scivolo lungo 38 metri è stato chiuso il giorno successivo alla sua apertura al pubblico perché ci sono stati feriti e diverse segnalazioni alle autorità sulla sua scarsa sicurezza. Lo scivolo era stato montato dalla cittadina

Europee - Salvini : “Referendum tra vita e morte”. Chigi : “Sua competenza sono rimpatri. Siamo pronti ad aiutarlo” : Un “referendum tra la vita e la morte”. Usa questi toni Matteo Salvini per definire le elezioni Europee: “Non saranno elezioni Europee, sarà un referendum. Sarà un referendum tra la vita e la morte, tra il futuro e il passato. O questa Europa la riprendiamo per i capelli adesso o, se domenica 26 non andiamo a votare, ai nostri figli lasceremo uno stato islamico fondato sulla precarietà e sulla paura”, ha sostenuto il ...

Umberto Chiariello : “Se i nomi sono questi il progetto è solido. L’anno prossimo…” : Il giornalista Umberto Chiariello, sulle frequenza di Radio CRC ha parlato del futuro del Napoli commentando le parole di Carlo Ancelotti: Umberto Chiariello si interroga su quali siano le intenzioni del Mister ma, leggendo i nomi che circolano, si dimostra fiducioso in merito alle basi del progetto: “Non so se esterna più Ancelotti o De Laurentiis. Il mister ha detto che non farà indebitare il presidente, ma cosa vuole fare? Sembra ...

Le dimissioni di Siri non sono state Chieste per far precipitare la Lega nei sondaggi - dice Di Maio : "Se c'è un'ombra pesante su un politico quel politico si deve mettere in panchina. Il caso Siri era un problema da risolvere in tre ore non in tre settimane". Lo ha detto a Pescara il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, giunto in città in occasione del tour #ContinuareXCambiare - europee 2019. "Io mi auguro che - ha aggiunto - Siri sia innocente, ma contro la corruzione chi è al governo deve dare l'esempio. Non potevo consentire che ...