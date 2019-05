Chi è l’elemosiniere del Papa che ha riattivato la luce e ultime notizie

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019) Chi èdelche halaLui si chiama Konrad Krajewski, è nato a Lodz il 25 novembre del 1963 e oggi è un cardinale, ricoprendo il ruolo di elemosiniere deldal 3 agosto 2013. Nella sua terra natale, in Polonia, prima di prendere i voti, ha fatto anche l’elettricista, assumendo quelle competenze che nella sera di sabato 11 maggio 2019, gli hanno permesso di riattivare l’energia elettrica allo Spin Time Labs, stabile occupato in cui vivono più di 400 persone, staccata lo scorso 6 maggio per via delle bollette non pagate. Chi èdel: cenni biografici Si laurea in teologia all’Università Cattolica di Lublino, poi nel 1990 si trasferisce a Roma, dove prosegue gli studi presso il Pontifico Istituto Liturgico Sant’Anselmo. Nel 1995 consegue la specializzazione in Liturgia presso la Pontificia Università San ...

