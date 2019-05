Chef malato di Sla | minacce choc sui social | Tanto morirai lo stesso | come tuo

Chef sardo malato di Sla minacciato di morte su Facebook : “È inutile che ti dai da fare, tanto in Israele non ci arrivi”, “Tanto muori come morirà mio padre”. Sono alcuni dei macabri messaggi rivolti sui social a Paolo Palumbo, il giovane Chef oristanese malato di Sla che da tempo sta conducendo una battaglia per ottenere la terapia sperimentale Brainstorm adottata negli Usa e in Israele.La denuncia arriva dal fratello su Facebook: “Per la prima volta oggi ...

Andrò a curarmi in Israele! Speranza per Paolo - lo Chef 21enne malato di Sla : Paolo Palumbo, lo chef di Oristano di 21 anni, è stato ammesso alla terapia sperimentale del protocollo Brainstorm contro la Sla in Israele. Dopo aver avuto un confronto telefonico con il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Giulia Grillo, è arrivata la conferma ufficiale del centro israeliano: "Non ho parole per descrivere la gioia e l'emozione che sto provando". Il ragazzo è il più giovane malato di Sla d'Europa. Da ...

Chef Palumbo malato di Sla ammesso alla terapia sperimentale in Israele : ORISTANO - 'Ciao a tutti, diciamo che è ufficiale. Ho ricevuto la mail dove vengo accettato per essere sottoposto alla sperimentazione in Israele del protocollo Brainstorm. Non ho parole per ...

Chef Palumbo malato di Sla ammesso alla terapia sperimentale in Israele : Oristano, il ventunenne aveva fatto lo sciopero della fame sospeso dopo una lettera del premier Conte. Il post su Facebook: "Vinta la prima battaglia, ora serve quasi un milione di euro"

Paolo - Chef di 21 anni - è il più giovane malato di sla d’Europa. L’appello al governo : “Aiutatemi” : L'appello di Paolo Palumbo, che a soli 21 anni è il più giovane malato di Sla d'Europa, alle istituzioni affinché possano aiutarlo a sottoporsi in Israele ad una terapia sperimentale, nota con il nome di "Brainstorm", da rendere poi disponibile anche in Italia: "La mia vita è nelle vostre mani". Il ministro Giulia Grillo assicura: "Faremo il possibile".Continua a leggere

Chef sardo malato di Sla da dodici giorni in sciopero della fame. Nessuna risposta dal governo per terapia sperimentale : ... perché lo Stato deve garantire la più ampia possibilità di accedere a terapie sperimentali in tutti quei casi in cui la scienza medica non è giunta a soluzioni certe e definitive per la cura di ...

Lo sciopero della fame dello Chef Paolo - malato di SLA : “Dov’è lo Stato?” : Il 21enne di Oristano continua la sua battaglia, ormai all'otavo giorno di sciopero dell’alimentazione. Chiede che venga autorizzata in Italia la cura sperimentale Brainstorm. E si rivolge ai Ministri Salvini e Di Maio, al Presidente Mattarella e al Premier Conte: “Investite nella ricerca, invece che nella Tav”.Continua a leggere