CasaPound non paga le bollette per 330mila euro

Salone del libro - Padellaro : “Salvini non sgombera CasaPound? O è complice dei fascisti o ha paura di loro” : “Il fascismo oggi è violenza: quando i mazzieri di Casapound prendono possesso con la violenza della piazza di Casal Bruciato e Tor Sapienza impedendo a una famiglia rom di entrare in casa, allora quello è fascismo”. l fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro ha presentato oggi al Salone del libro di Torino il suo ultimo libro “Il Gesto di Almirante e Berlinguer” edito da Paper First. Intervistato da Ettore Boffano, Padellaro ha ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Borgonzoni su Casal Bruciato : “Raggi non doveva fare braccio di ferro. Militante CasaPound che grida allo stupro? Dovrebbe andare in galera” : “Le proteste di Casal Bruciato? La sindaca Virginia Raggi doveva cercare di stemperare, non fare un braccio di ferro”. Così la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega) ai microfoni di Andrea Scanzi e Luca Sommi nella puntata di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda il venerdì alle 22:45 sul canale Nove, nel condannare la visita del primo cittadino della Capitale a Casal Bruciato (periferia di Roma) mentre erano in corso gli scontri ...

La mamma di Regeni contro Vecchioni : «La canzone su Giulio non ci rispetta» video Fuori l’editore di CasaPound : L’intervento di Paola Regeni al Salone del Libro, dove ha portato anche alcuni libri dalla stanza del figlio, da Topolino al «Dio delle piccole cose» di Arundhati Roy

Torino - archiviata indagine su CasaPound e Forza Nuova : sulla base del materiale raccolto - non violano la legge Scelba : Non è dimostrato che Casapound e Forza Nuova siano un tentativo di ricostituzione del partito fascista. È stato archiviato infatti a Torino un fascicolo di indagine contro le due formazioni di estrema destra. Il procedimento era stato aperto nel febbraio del 2018 dopo un’iniziativa di un deputato del Partito Democratico, Davide Mattiello. Il parlamentare aveva presentato un esposto corredato da documentazione per dimostrare come le due ...

[La storia] Salone del libro - non solo polemiche su CasaPound - ecco l'innovativo progetto di Storielibere : Il Salone del libro di Torino , #SalTo19, , 9-13 maggio, quest'anno ha conquistato le prime pagine dei giornali con la polemica legata alla presenza di Altaforte . Vicenda che si è chiusa con l'...

Saviano contro Salvini : 'Non vuole indispettire i feroci cani di CasaPound' : Lo scrittore Roberto Saviano ha criticato duramente il Ministro Matteo Salvini con un nuovo post su Facebook, affermando che i suoi comportamenti nei confronti di Casapound e polizia sono ambigui e preoccupanti. A suo modo di vedere, le forze dell'ordine sembrano essere diventate un servizio d'ordine per la campagna elettorale del partito. La risposta, però, stavolta è arrivata direttamente dagli agenti. L'account Twitter istituzionale della ...

Casal Bruciato - Di Maio : "Non ce l'ho con la Raggi - sgomberare subito immobile CasaPound" : Luigi Di Maio smentisce di essere irritato per quanto accaduto ieri a Casal Bruciato. Secondo indiscrezioni circolati nella giornata di ieri, il vicepremier avrebbe espresso solidarietà nei confronti dei contestatori del sindaco di Roma. “Prima gli italiani”, le parole attribuite a Di Maio e che suonano tanto come uno slogan salviniano, ma il diretto interessato smentisce seccamente."Mi si attribuiscono parole del genere che 'sono irritato e ...

Casal Bruciato - la protesta antifascista contro CasaPound prende di mira anche Orfini : “Fuori il Pd - non siete di sinistra” : “Fuori il Pd dalla piazza”. “Non siete di sinistra, andate via”. E ancora: “Antifascisti a giorni alterni, avete cacciato Marino: vergognatevi”. Una parte della piazza antifascista di Casal Bruciato si ribella al Partito democratico. Una protesta nella protesta, dove da una parte non ci si risparmia di stigmatizzare l’atteggiamento di Casapound e dell’estrema destra nei confronti della famiglia serba cui il Comune ha assegnato – legittimamente ...

Il punto non è Altaforte - ma la combinazione fra CasaPound e Salvini : C’è qualcosa che sfugge nella discussione sui fascismi, sfugge a me, o ad altri. Si raccomanda di non impiegare alla leggera la nozione, fuori dal suo contesto storico: giusto, troppo giusto. Si ricorda – lo fa uno storico autorevole come Emilio Gentile – che il neofascismo nell’Italia del Dopoguerr

Salone del Libro Torino : Roberto Saviano parteciperà nonostante CasaPound : Anche Roberto Saviano è intervenuto nella polemica sorta a poche ore dall'inizio del Salone del Libro di Torino. Su Facebook lo scrittore napoletano ha annunciato che parteciperà ugualmente alla fiera letteraria, tenendo fede agli impegni presi e mettendo il "corpo" a difesa delle parole. Una reazione di protesta simile a quella di Michela Murgia.Continua a leggere

Chi ci sarà al Salone del libro 2019 nonostante CasaPound? : Ancora polemiche sulla presenza di Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, al Salone Internazionale del libro di Torino. Dopo la rinuncia di Wu Ming e Carlo Ginzburg, è possibile che altri non partecipino? Tra gli ospiti attesi scrittori dichiaratamente antifascisti come Roberto Saviano e Michela Murgia, i genitori di Giulio Regeni e il sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Attesissimo anche l'incontro con Andra e Tatiana ...

Stupro Viterbo - Di Stefano : "Vicenda orribile - non avranno niente a che fare con CasaPound" : "Anche se non dovesse arrivare una condanna – spiega Di Stefano – e anche se un giudice dovesse ritenere consenziente il rapporto, questa storia è talmente squallida e orribile che queste due persone non dovranno mai più rapporti con CasaPound”.

A Bologna la manifestazione con i sindacati : 'Siamo 30 mila'. Landini : Salvini chiuda sedi CasaPound non i porti : Sono oltre 30mila i partecipanti alla manifestazione nazionale dei sindacati per il primo maggio a Bologna . Lo annunciano gli organizzatori dal palco in piazza Maggiore mentre è in corso il comizio ...

'Stai zitta - non ti crederà nessuno' : i due di CasaPound alla donna violentata : Sono esponenti del gruppo di estrema destra Casapound i due giovani arrestati a Viterbo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una donna di 36 anni. Sono un consigliere comunale ...