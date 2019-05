Caos Serie B | Gravina | “Lavoriamo affinché chi inizia un campionato lo porti a termine”

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Tiene banco la questione Palermo. E’ attesa per oggi la sentenza sul presunto illecito amministrativo dei rosanero che rischia di cambiare le carte in tavola per quanto riguarda alcuni verdetti inB. A tal proposito si è espresso il presidente della FIGC Gabriele, intervenuto questa mattina al Teatro Marrucino di Chieti alla cerimonia di premiazione della XVII edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sva. Giù le mani dallaB! No all’ennesima estate di “passione”, si trovi una soluzione in anticipo prima di scadere nel ridicolo…B, come cambiano gli scenari in caso di sanzione del Palermo: Foggia e Perugia sperano Ecco le sue parole: “Stiamo lavorandochiunlo deve portare a termine e lo deve disputare nel rispetto delle regole. Questo vale per ...

CalcioWeb : +++ CAOS #SERIEB, ATTESA LA SENTENZA SUL #PALERMO: ECCO COME CAMBIANO GLI SCENARI: #FOGGIA E #PERUGIA TORNANO A SPE… - zazoomnews : Caos Serie B, avvocato Chiacchio: “Playoff e playout potrebbero slittare” - Andre_1987 : @CalcioFinanza Ci mancava un po di caos in serie B. -