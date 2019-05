Caos Serie B | avvocato Chiacchio | “Playoff e playout potrebbero slittare”

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) La regular season diB, terminata sabato, ha sancito i primi verdetti. Ma, già da qualche settimana, si parla della tanto discussa situazione del Palermo, che potrebbe sovvertire ogni pronostico. Alla faccia di chi diceva che non sarebbe più accaduto… Foggia, la retrocessione inC non è ancora definitiva: tra ricorso e situazione Palermo A tal proposito, “Il Ferraiuolo.it“, giornale vicino alla Salernitana, ha intervistato in esclusiva l’esperto di diritto sportivo Edoardo, che ha anche aperto all’ipotesi di uno slittamento di playoff e. Ecco le sue parole. “Non sto seguendo la vicenda in prima persona, ma chi dice che a fine campionato non si possano restituire punti si sbaglia. È una corbelleria. Il CONI si assume una bella responsabilità, ma i tribunali e i giudici sono abituati. In caso di ...

