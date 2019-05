Canoa slalom | Europei 2019 | i convocati dell’Italia Giovanni De Gennaro guida la

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Glidisi avvicinano. A Pau (Francia) servirà precisione e coraggio per far bene e l’Italia vorrà farsi trovare pronta. E’ stata resa nota la squadra azzurra che sarà protagonista nella rassegna continentale dal 30 maggio al 2 giugno. Al termine delle due prove di selezione, Daniele Molmenti e Ettore Ivaldi hanno ufficializzato la rosa deiche prenderà parte alla manifestazione. Saranno dieci gli atleti che gareggeranno, cercando di regalare qualcosa di speciale. Di seguito la lista: – K1:De(C.S. Carabinieri), Zeno Ivaldi (G.S. Marina Militare) e Marcello Beda (Club Bologna) – C1: Raffaello Ivaldi (Marina Militare), Stefano Cipressi (G.S. Marina Militare) e Roberto Colazingari (C.S. Carabinieri) – K1: Stefanie Horn (G.S. Marina Militare) – C1: Chiara Sabattini (G.S. Fiamme Azzurre), Elena Borghi ...

_Carabinieri_ : Successo nella canoa fluviale per gli atleti dell’Arma: a Ivrea (TO), nelle gare nazionali senior, terminano primi… - ItalianNavy : Campionato Italiano under 23 di canoa. A Ivrea (TO), l'atleta della #MarinaMilitare, com. Jacob Weger, conquista il… - Coninews : Canoisti azzurri pronti per la rassegna europea di canoa slalom! ?? Saranno dieci gli atleti che voleranno in Franci… -