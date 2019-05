ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il capo della segreteria del Governatore Pd dellaVincenzo De Luca,, exdi Agropoli e candidatodi Capaccio alle imminenti elezioni amministrative, èperdi. L’accusa è contenuta in un decreto di perquisizione firmato dal pm della Dda di Salerno Vincenzo Montemurro, ed eseguito stamane nello studio legale e nella casa didagli uomini della Dia coordinati da Giulio Pini. La stessa accusa è stata notificata all’attualedi Agropoli, Adamo Coppola. Gli agenti sono entrati anche in municipio e hanno acquisito documentazione di appalti e attività amministrative. L’indagine è una costola di quella deflagrata nel novembre scorso con i 22 arresti che hanno colpito la famiglia Marotta, gli ‘zingari’ di Agropoli, accusati di aver minacciato ile un maresciallo dei carabinieri che stava indagando ...

Noovyis : Un nuovo post (Campania, indagato per voto di scambio politico mafioso Franco Alfieri. Era il sindaco delle “frittu… - TutteLeNotizie : Campania, indagato per voto di scambio politico mafioso Franco Alfieri. Era il sindaco… - SenatoreF : @BocciUbaldo @mara_carfagna I berluscones aha Carfagna 1 garanzia ahah la santarella che in Campania sguazza tr… -