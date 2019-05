Caltanissetta,M5S al 60% verso vittoria

Il Movimento 5 Stelle dopo aver conquistato Castelvetrano, in provincia di Trapani, si avviala, il sindaco pentastellato Roberto Gambino. Unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata di ballottaggi in Sicilia, il candidato del M5S ad oltre la metà dei seggi scrutinati sfiora il 60%, contro il 40% dello sfidante del centrodestra Michele Giarratana.(Di lunedì 13 maggio 2019)