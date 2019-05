Calciomercato Juventus | Caressa | ' Spalletti può essere il dopo-Allegri'

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ore bollenti in casa della; il futuro di Massimiliano, infatti, non è assolutamente scontato. Il tecnico livornese, che in cinque anni è riuscito a vincere cinque scudetti (arrivando anche a due finali di Champions League) potrebbe non continuare sulla panchina della. Il presidente bianconero Andrea Agnelli avrebbe numerosi dubbi su di lui;, nonostante l'acquisto di un campione come Cristiano Ronaldo, non è riuscito a trovare la giusta formula per imporsi in Champions League e mostrare un gioco di stampo europeo. Parte dei tifosi bianconeri lo vorrebbe fuori dalla panchina bianconera. Il tecnico toscano, inoltre, avrebbe già ricevuto varie offerte; il Paris Saint Germain gli avrebbe proposto un ingaggio da quindici milioni di euro all'anno. Su di lui, inoltre, ci sarebbe anche il Barcellona. Questa settimana, con ogni probabilità, dovrebbe esserci ...

