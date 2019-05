Busta paga e competenze digitali | quanto migliorano lo stipendio

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019)loSecondo uno studio di Assolombarda e sindacati confederati – Cgil, Cisl e Uil – lehanno un impatto importante sulloa prescindere dall’età (anche se favoriscono i più i giovani).: anche il 16% in più Stando ai dati del report – che approfondisce, in particolare, la situazione del lavoro in Lombardia – lepossono far crescere in modo determinate ladei lavoratori: tra gli under 35 possono garantire una retribuzione anche del 16% più alta. D’altra parte, bisogna segnalare come, al momento, i lavoratori dell’industria 4.0 percepiscano comunque stipendi più bassi dell’8% rispetto ai lavoratori tradizionali (sotto i 35 anni la differenza è del 10%). Sono in particolare cinque le figure professionali più ricercate nel settore ...

marattin : Si, preferisco discutere di come ridare 80 euro al mese in busta paga ai lavoratori, piuttosto che parlare di prost… - rubio_chef : Ci fosse una testata giornalistica che riportasse i fatti per come realmente stanno! Deduco che siete tutti in bust… - Giulialaura9 : @0Templare3 @Pontifex_it Mi accontento che ci lasciate 8/1000, il 5/mille e il 2/mille nella nostra busta paga sen… -