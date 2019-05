Book Tour di Marina Di Guardo in Sicilia

Il tour di Marco Mengoni al via da Torino - in diretta FaceBook su OM : Parte da Torino il tour di Marco Mengoni. Questa sera e domani, l'Atlantico tour sarà al Pala Alpitour di Torino per le prime due tappe del nuovo spettacolo di Marco Mengoni. I primi 15 minuti del concerto di questa sera verranno trasmessi sulla pagina Facebook di OM - OptiMagazine in cross-posting: per assistere in diretta all'inizio del tour di Marco Mengoni collegati alle ore 21.00 sulla pagina Facebook di OM. L'artista di Ronciglione ha ...