Boniek ed il focus sulla Roma | “50 nomi che potrebbero allenarla La maglia della Juve?

(Di lunedì 13 maggio 2019) Zbigniewha parlatogara di ieri sera trantus, vinta dai giallorossi grazie alle reti di Dzeko e Florenzi “Da tifoso direi che laha vinto giocando bene, però guardando il calcio in maniera diversa dico che lantus è già appagata, non spinge troppo sull’acceleratore e non ha messo in campo la giusta cattiveria. E, grazie alle parate di Mirante, ha conquistato un successo importante per l’accesso in Europa”. Fotografa così la sfida dell’Olimpico vinta dai giallorossi per 2-0 il doppio ex, Zbigniew, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio Uno. Sull’ipotesi cessioni in caso di non raggiungimento del traguardo Champions dei giallorossi,aggiunge. “Se non vai in Champions e ci vuoi tornare cosa fai, vendi o compri? Se ti indebolisci il prossimo anno ti devi rinforzare per ...