Bologna | salvezza nel mirino | la sfida contro il Parma live su Sky

Il Bologna rimonta l'Empoli 3-1 e mette al sicuro la salvezza : Tra il Bologna e la serie A c' di mezzo solo l aritmetica, ma al Dall Ara comunque festa salvezza. I rossobl battono l Empoli 3-1 in rimonta, con le firme di Soriano, Sansone e Orsolini, che celebra ...

Bologna piega Empoli 3-1 in rimonta e vede la salvezza : Il Bologna supera 3-1 in rimonta l'Empoli e praticamente conquista la salvezza volando a più otto sulla terzultima, che è proprio la squadra toscana. Buona la partenza dei felsinei, che sviluppano subito un buon gioco e vanno vicini al gol con Orsolini dopo appena tre minuti, ma dopo una buona azion

Bologna-Empoli 3-1 Soriano - Orsolini e Sansone regalano la quasi salvezza ai rossoblù. : BOLOGNA - . Il Bologna vince lo scontro diretto con l'Empoli, 3-1, ribaltando il 2-1 dell'andata, quando s'imposero i toscani, e ipoteca una salvezza che solo tredici giornate fa, quando fu esonerato ...

Bologna - vittoria che sa di salvezza : Empoli ko in rimonta sotto i colpi di Soriano - Orsolini e Sansone : Il Bologna supera 3-1 l’Empoli in rimonta: le reti di Soriano, Orsolini e Sansone regalano 3 punti pesanti agli emiliani per la corsa salvezza Nelle scorse settimane il Bologna è stato pesantemente criticato per il ‘mood’ con il quale i giocatori scendevano in campo: spesso sfiduciati, poco grintosi, incapaci di far fronte ad una stagione che rischiava seriamente di tramutarsi in un volo diretto per la Serie B. L’avvicendamento in panchina ...

Orsolini : 'Futuro? Salvezza con il Bologna ed Europei Under 21 - poi si vedrà' : Il fantasista del Bologna Riccardo Orsolini ha concesso un'intervista a Sky Sport : 'Prepariamo la partita con la Spal come tutte le altre, sempre con la giusta concentrazione e la giusta dose di entusiasmo: ce la giochiamo fino alla morte, perché sappiamo che una vittoria ci ...

Lotta salvezza : al Bologna serve l'ultimo sforzo contro l'Empoli : Il Chievo è già sceso al piano di sotto, al Frosinone serve quasi un miracolo, mentre l'Empoli si gioca molto nello scontro diretto di sabato a Bologna. La Lotta per non retrocedere ha subito uno ...

Risultati Serie A 33ª Giornata – Spal - poker salvezza nel segno di Petagna : bene Bologna - pari Udinese : Petagna trascina la Spal nel 2-4 sull’Empoli, pesantissimo per la zona salvezza. bene Bologna e Cagliari, Udinese e Genoa ancora in piena lotta per non retrocedere: i Risultati delle gare della 33ª Giornata di Serie A Sabato santo prima della Pasqua che regala una Serie A ‘vecchia maniera’, con il tanto amato listone di partite del pomeriggio che regalano verdetti importanti, particolarmente per la zona salvezza. Sei gol e tanto ...

Bologna - Dzemaili : 'Ci meritiamo la salvezza' : A Sky Sport, prima della gara contro la Sampdoria ha parlato il centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili. Queste le sue parole: 'Siamo arrivati ad un punto dove ci siamo meritati la salvezza. Ora sotto ...