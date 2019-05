Bologna-Parma | streaming | tv | formazioni e risultato – FINALE 4-1

Poker al Parma - il Bologna arpiona la salvezza : tracollo gialloblù in un derby stravinto da Mihajlovic : La formazione di casa non lascia scampo ai malcapitati avversari, imponendosi con un secco 4-1 che vale la quasi aritmetica salvezza Il Bologna batte 4-1 il Parma nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Orsolini, Lyanco a cui si aggiungono le due autoreti causate da Sepe e Sierralta. Filippo Rubin/LaPresse Per i gialloblù è di Inglese ...

Bologna-Parma : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (4-1) : Bologna-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (4-1) La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Bologna-Parma 90+2′ FINISCE, CON QUALCHE SECONDO D’ANTICIPO, LA PARTITA: BOLOGNA BATTE PARMA 4-1, AVVICINANDOSI ALLA SALVEZZA MATEMATICA! A TRA POCO PER IL COMMENTO FINALE DEL MATCH!! 90+1′ Problemi all’adduttore per Orsolini che non riesce più a correre. 90′ 2 MINUTI DI RECUPERO ...

Posticipo serie A - Bologna-Parma 4-1 : 20.51 Bologna quasi salvo, Parma ora nei guai Sepe impegnato da Destro,Krejci e Orsolini nei primi minuti.Poi il Parma riesce a contenere i felsinei nel primo tempo. Nella ripresa, però, il Bologna dilaga. Al 52' colpisce Orsolini su invito di Dzemaili.Al 59' Sepe litiga col palo sulla punizione di Pulgar e confeziona l'autogol. Completa la frittata Bruno Alves (62') con due gialli in pochi istanti.Lyanco fa tris (72') di testa.Gol della ...

Dove vedere Bologna-Parma in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) : Dove vedere Bologna-Parma in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) Il derby salvezza tra Bologna e Parma verrà giocata Lunedì 13 Maggio 2019 alle ore 19.00 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. Bologna, marcia in più con la spinta dei tifosi Il Dall’Ara è l’asso nella manica di questo Bologna in chiave salvezza, tra le mura amiche infatti i rossoblu hanno vinto tutte e 5 le ultime partite in ...

Bologna-Parma - le formazioni ufficiali : tante sorprese : Bologna-Parma, le formazioni ufficiali – Si apre il lunedì valido per il campionato di Serie A con in match tra Bologna e Parma poi in serata la partita tra Inter e Chievo. Quello tra Bologna e Parma può essere considerato un vero e proprio scontro per la salvezza, le due squadre non possono permettersi un passo falso dopo il successo di ieri dell’Empoli sul campo della Sampdoria. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei ...

