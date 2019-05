BMW i8 Roadster - La nuova Safety car della Formula E

BMW Z4 - la prova de Il Fatto.it – Roadster tra passato e futuro – FOTO : “Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”. C’è una frase in quella ‘A muso duro’ di Pierangelo Bertoli che fa saltare in mente la storia della nuova BMW Z4. Calma, calma, aspettate un momento prima di gridare all’oltraggio. Per chi non lo sapesse, la ‘Z’ che da un trentennio indica le spider della marca monacense sta per “Zukunft”, che in tedesco significa ...