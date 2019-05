Belen Rodriguez | la dedica di Stefano De Martino per la Festa della mamma

Belen Rodriguez - gesto di Stefano De Martino per la festa della mamma : Belen Rodriguez: il gesto di Stefano De Martino riservato all’argentina per la festa della mamma Per la festa della mamma, che si celebra oggi 12 maggio, Stefano De Martino non ha perso l’occasione di riservare all’amata Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, un dolce gesto. E lo ha fatto di buona mattina, immortalando la […] L'articolo Belen Rodriguez, gesto di Stefano De Martino per la festa della mamma proviene ...

Belen Rodriguez incanta Instagram in bikini. Ma gli haters si sbizzarriscono : "Sei vecchia" - : Sandra Rondini Sensuale come sempre, la splendida showgirl argentina ha postato un'immagine da bomba sexy. Con alle spalle un mare in tempesta, Belen posa in un bikini che esalta tutta la sua femminilità e il suo scatto super hot accende i social con un boom di like e visualizzazioni in poche ore Belen Rodriguez posta su Instagram una sua foto sexy in bikini, seduta tra gli scogli di un mare in tempesta e subito i social si scatenano ...

Stefano De Martino : 'Da giovane soffrivo il gossip - io e Belen Rodriguez diamo speranza' : A pochi giorni dalla conclusione di Made in Sud, Stefano De Martino è stato intervistato da vari siti sulla sua prima vera esperienza da conduttore: il giovane ne ha approfittato per fare un bilancio più che positivo della sua vita, sia professionale che personale. Dopo aver raccontato la grande sofferenza che gli ha dato essere conosciuto principalmente per le sue storie d'amore, il napoletano ha spiegato che oggi dà un peso diverso al gossip: ...

Stefano De Martino e il ritorno con Belen Rodriguez : "La separazione? Un fallimento" : Da qualche mese ormai è avvenuta la reunion tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Intervistato da I'M Magazine, il conduttore di Made in Sud ha parlato di questo ritorno di fiamma: “La separazione è stata un fallimento. Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità”. Ha continuato l'ex ballerino di Amici: “Santiago mi ha aiutato molto la ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Gli impegni li tengono lontani ma oggi... : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più uniti, innamorati e felici. Il conduttore napoletano si racconta e svela: 'la separazione? Un fallimento'.

Stefano De Martino : ‘La separazione da Belen Rodriguez? Un fallimento’ : La separazione da Belen Rodriguez? Per Stefano De Martino “è stata una tragedia, un fallimento. Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare una serenità”. Il ballerino, oggi conduttore televisivo a Made in Sud e commentatore radiofonico di The Voice of Italy, intervistato da I’m Magazine torna con la memoria al 2015 quando lui e la ex moglie Belen ...

Belen Rodriguez - weekend in casa con Stefano : il 'clan' di amici e parenti sembra sparito : sembrano lontanissimi i tempi in cui la casa milanese di Belen Rodriguez era il ritrovo di tutti i suoi amici e parenti: da quando la showgirl è tornata ufficialmente insieme a Stefano De Martino, il via vai nella sua abitazione si è notevolmente ridotto. Lo scorso fine settimana, ad esempio, l'argentina ha trascorso il sabato e la domenica con il marito e Santiago: i tre si sono divertiti a cucinare, a ballare e a guardare la televisione ...

Belen Rodriguez - dedica ad Elodie per il suo compleanno : "Sei speciale" : Belen Rodriguez ed Elodie sembrano essere amiche per la pelle. Come rivela Today, la showgirl argentina e la cantante di Nero Bali sono state immortalate qualche giorno fa in un locale di Milano in occasione del compleanno dell'artista.Proprio per omaggiarla per il suo compleanno, Belen ha dedicato su Instagram ad Elodie - che per l'occasione si era fatta fotografare in topless sul popolare social network - la canzone Amore avrai, ...

Belen Rodriguez ritorna sexy su Instagram ma i follower la attaccano : Non piace ai follower la nuova sexy clip di Belen Rodriguez che in camicetta e minigonna di pelle nera si fa riprendere su Instagram nell'atto di aprire la porta di casa per accogliere un ospite. Le ...

Gossip : Belen Rodriguez fa gli auguri ad Elodie citando un brano scritto da Emma Marrone : Continua a gonfie vele l'amicizia tra Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez: dopo essere stata paparazzate sottobraccio a Milano, le due sono tornate al centro del Gossip per un inaspettato scambio di dediche su Instagram. L'argentina ha deciso di fare gli auguri di compleanno alla cantante postando nelle "Stories" la canzone "Amore avrai", che è stata scritta da Emma Marrone quando era la sua produttrice e coinquilina. Belen sorprende Elodie sul ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : matrimonio-bis e secondo figlio in arrivo? : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e questa non è più una notizia. La conduttrice e showgirl argentina e il ballerino e conduttore napoletano, oramai, non si nascondono più nemmeno sui social network, sui quali si scambiano reciproci messaggi d'amore.Recentemente, il conduttore di Made in Sud, in un'intervista concessa al settimanale Gente, ha anche dichiarato che, tornando insieme alla moglie e madre di suo figlio ...

Belen Rodriguez - il padre rispunta su Instagram dopo il dramma : Il padre di Belen Rodriguez spunta nuovamente su Instagram dopo il dramma che aveva colpito la famiglia qualche mese fa. Era quasi Natale quando sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip era stata diffusa la notizia del ricovero di Gustavo, l’amatissimo papà di Belen. L’uomo, che vive in un lussuoso appartamento di via Brera, in pieno centro a Milano, aveva iniziato ad urlare contro i passanti e a lanciare degli oggetti in ...

Belén Rodriguez e Stefano De Martino : nuovo matrimonio e secondo figlio : Assodato che Belén Rodríguez e Stefano De Martino sono ufficialmente tornati insieme (con tanto di bacio social diventato virale nel giro di un attimo), bisogna però capire quali sono i progetti futuri della coppia: beh, pare che i due vogliano rinnovare i voti nuziali – risposarsi, quasi – e mettere in cantiere un fratellino o una sorellina per Santiago, ovviamente anche lui coinvolto direttamente nel riavvicinamento dei suoi. ...