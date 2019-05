Beach volley | World Tour 2019 Tuan Chau Island Dominio russo sulla sabbia del Vietnam

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Non si arresta l’onda russa che sta travolgendo ilmondiale. Nel torneo 1 Stella di, riservato alle donne, sono state addirittura due le coppie russe a raggiungere la finale e alla fine a spuntarla sono state le russe Dabizha e Rudykh, al terzo torneo assieme. Per Dabizha si tratta del secondo successo nel Word(cinque podi finora), per Rudykh del primo in assoluto (un terzo posto il miglior risultato fino a ieri per la russa). Dabizha/Rudykh hanno sconfitto in una finale tutta russa la coppia Syrtseva/Moiseeva con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-16) al termine di un match a senso unico. Terzo gradino del podio per le giapponesi Suzuki/Nagata che hanno superato 2-0 (21-19, 21-17) le rumene Vaida/Ordean nella sfida che valeva il terzo posto. Ottavi di finale: Tyndeskov/Trans (Den)-Palmer/Grimson (Eng) 2-0 (21-18, 21-15), Huber/Hübscher (Sui)-Yu/Pan ...

