Bando OSS | assistente sanitario e addetto servizi sociali | scadenza a maggio

Ora è possibile utilizzare Pandora direttamente all’interno dell’app Waze senza mai abBandonare la mappa : Gli utenti Pandora possono ora accedere alla loro musica tramite Waze senza dover passare da un'app all'altra durante la guida. Dall'app Waze, gli utenti possono semplicemente toccare l'icona della musica nell'angolo in alto a destra e selezionare Pandora, mentre nell'app Pandora resterà visibile anche il prossimo passo del viaggio in Waze. L'articolo Ora è possibile utilizzare Pandora direttamente all’interno dell’app Waze senza ...

Oss - Bando di concorso a Napoli : candidatura entro il prossimo 16 maggio : Sulla Gazzetta Ufficiale numero 30 del 16 aprile scorso è stato pubblicato un bando di concorso pubblico per 60 figure professionali da assumere con la mansione di OSS (operatore socio sanitario), la sede di lavoro è l'Azienda Ospedaliera 'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli'. Per potere inoltrare la propria candidatura è necessario essere in possesso di specifici requisiti ed inviare il tutto entro il 16 maggio. concorso ...

L’infermiera che ha salvato il neonato abBandonato : “Ti terrei con me ma so che non sarà possibile” : “L’iter per le adozioni è lungo e complicato e c’è qualcuno che ti sta aspettando da molto più tempo di me”, dice in una...

Bando di concorso : a Fermo per 5 Oss e a Verona per 1 infermiere : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stati emanati nuovi bandi di concorso per selezionare figure professionali da inserire all'interno di strutture sanitarie. Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2019 è stato pubblicato il Bando di concorso pubblico per selezionare 5 OSS (operatori socio sanitario) da inserire presso l'Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli di Montelparo, in provincia di Fermo. Presso la Fondazione Don ...

Amici 18 - Loredana Bertè abBandona il ruolo di giudice : Al Bano tra i possibili sostituti : Ad Amici di Maria De Filippi nel corso di questa edizione i cambiamenti sono stati all'ordine del giorno. Persino il regolamento è stato del tutto stravolto, con la presenza di un solo giudice. Ma Loredana Bertè, a causa dei suoi impegni lavorativi, abbandonerà il ruolo di giurata per dedicarsi al tour e già iniziano a circolare le voci sui sostituti. Amici di Maria: Al Bano o Sabrina Ferilli possibili giudici Il 'giudice più rivoluzionario di ...

Possiamo aspettare giovedì prima di abBandonarci ai deliri funerei sul Napoli? : Comprendo il ritmo frenetico della vita moderna, ma credo che si possa, con un filo di pazienza, attendere giovedì notte per capire qualcosa in più della stagione calcistica azzurra, senza abbandonarsi ai consueti deliri funerei. Una cosa è chiara e non è ancora mutata: il Napoli continua a non saper distinguere tra le partite importanti e quelle decisive. Le prime galleggiano nel mare di impegni dell’inizio dell’anno pallonaro, sono incontri ...

Modelli sessisti! Una scuola mette al Bando Cappuccetto rosso e La bella addormentata : Duecento volumi sono stati ritirati dalla biblioteca della struttura perché contenenti stereotipi di genere definiti "tossici". Una scuola materna pubblica di Barcellona, la Táber, ha messo al bando racconti per bambini come "Cappuccetto rosso" e "La bella addormentata nel bosco" perché considerati sessisti. Duecento i volumi ritirati dagli scaffali della biblioteca della struttura, vale a dire il 30% dei libri presenti. Dopo un'analisi ...

Isola dei Famosi 2019 - Marco Maddaloni dopo la vittoria : «Stavo per abBandonare - ora posso realizzare i miei sogni» : ?Ho pensato di abbandonare più di una volta, ma quando stavo per cedere è venuta mia moglie lì ed è cambiato tutto: è stato come svegliarmi da un incubo. Fino...

Egitto - il Mar Rosso mette al Bando la plastica usa e getta : Al bando, come già avvenuto in diverse altre zone del mondo, verranno messi ad esempio posate, piatti, bicchieri e tappi di plastica. Il governatorato inoltre non darà più l'autorizzazione alla ...

Bussetti : Bando del prossimo concorso della scuola secondaria uscirà entro luglio : Tra i docenti non abilitati c’è attesa per conoscere quanti saranno i posti che verranno messi a bando con il prossimo concorso. Nel frattempo il ministro Bussetti, ospite di Corrado Zunino nel videoforum di Repubblica, dichiara che il Miur ha tutto pronto. Quello che verrà emanato in Gazzetta Ufficiale sarà un concorso abilitante. “entro luglio arriverà il bando per le medie e superiori. In autunno inizieranno le prove e porteranno decine ...

Bando da 312 posti di lavoro per Oss a tempo indeterminato in Veneto - scadenza 14 aprile : Un autentico maxi concorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e riguarda la figura di Operatore socio sanitario. Si tratta di un Bando che prevede l’immissione in ruolo di 312 lavoratori. Il Bando proviene dalla Regione Veneto e prevede assunzioni in diverse città e comuni del suo territorio. Il profilo e l’inquadramento che sarà ricercato ed applicato in sede di assunzione e quello di Oss categoria B posizione economica Bs. Vediamo nel ...