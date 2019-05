Bandiere Blu 2019 | sono 385 le spiagge italiane premiate

Bandiere Blu 2019 : elenco completo - nuovi ingressi e uscite : 385 sono le spiagge più belle d’Italia che hanno ricevuto la bandiera blu 2019 contro le 368 dello scorso anno: un numero crescente che ricade su 183 comuni e 72 approdi turistici. Secondo l’ONG danese Fee (Foundation for Environmental Education) queste spiagge hanno il merito di offrire massima pulizia dell’acqua e alta qualità dei servizi. (altro…) The post Bandiere blu 2019: elenco completo, nuovi ingressi e uscite appeared first on ...

Bandiere Blu 2019 : spiagge in Italia regione per regione. Quali sono : Bandiere Blu 2019: spiagge in Italia regione per regione. Quali sono L’estate è alle porte, quindi è tempo di ufficializzare le Bandiere Blu 2019. Quali sono le spiagge pulite d’Italia quest’anno? L’elenco è stato reso ufficiale dalla Foundation for Environmental Education, che si è occupata di assegnare i premi al Cnr di Roma. In tutti sono 183 i Comuni premiati e ciò significa che c’è stato un incremento di 8 luoghi rispetto ai 175 ...

Bandiere Blu 2019 : ecco le 385 spiagge più belle d’Italia - la Liguria in testa con tre new entry : Sono 385 le spiagge più belle d’Italia con la Liguria che guida la classifica nazionale davanti a Toscana e Campania. Sono le Bandiere Blu 2019 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) a 183 comuni, 8 in più rispetto ai 175 dello scorso anno, 12 sono i nuovi ingressi, mentre 4 sono usciti. Premiati anche gli approdi turisti che ...

Bandiere Blu - otto località in più rispetto al 2018. Prima la Liguria seguita da Toscana - Campania - Marche e Sardegna : La Bandiera Blu viene issata in otto località in più rispetto al 2018. Infatti sono 183 i comuni italiani che nel 2019 hanno ottenuto il riconoscimento rispetto ai 175 dello scorso anno: 12 risultano essere nuovi ingressi (tra cui Sanremo e Sant’Antioco in Sardegna) mentre 4 sono usciti. Lo ha reso noto la Foundation for Environmental Education, l’organizzazione internazionale no-profit con sede in Danimarca che promuove le buone pratiche ...

