Ballottaggi in Sicilia La Lega di Matteo Salvini finisce ko

Premiati e sconfitti nei Ballottaggi alle elezioni comunali in Sicilia : Il Movimento 5 stelle trionfa a Caltanissetta e Castelvetrano, i due comuni Siciliani in cui la sfide era più attesa, dopo i passi falsi compiuti al primo turno in altri Comuni. La Lega è sconfitta a Gela e Mazara del Vallo, dove ha la meglio il Pd, sebbene nel primo caso alleato con Forza Italia. Monreale se l'aggiudica la formazione del governatore Siciliano. E' l'esito dei ballottaggi nell'Isola che hanno fatto registrare ...

Ballottaggi in Sicilia - Caltanissetta e Castelvetrano al M5s : Si avvia verso la vittoria a Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata di Ballottaggi in Sicilia, il candidato del M5s Roberto Gambino: a meta' dei seggi scrutinati sfiora il 60%, contro il 40% del rivale Michele Giarratana del centrodestra. M5s vince invece nel Comune di Castelvetrano (Trapani), citta' del superlatitante Matteo Messina Denaro: a meta' scrutinio il candidato pentastellato Enzo Alfano supera il ...

Comunali Sicilia - alle 19 affluenza per il Ballottaggio al 32 - 6%. Tredici punti sotto i dati del primo turno : affluenza ancora bassa nei cinque comuni Siciliani dove oggi si vota per i ballottaggi tra i candidati sindaco. Stando alla rilevazione delle 19, poco più del 32,5% degli aventi diritto si è recato di nuovo alle urne, il 13,11% in meno rispetto al primo turno (45,73%). In numeri assoluti, finora hanno votato in 73.893 su 226.546. Lo spoglio inizierà alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi Rispetto al primo turno, l’affluenza più bassa, ...

Comunali Sicilia - alle 12 affluenza per il Ballottaggio ancora sotto 11%. Cinque punti sotto i dati del primo turno : affluenza ancora bassa nei Cinque comuni Siciliani dove oggi si vota per i ballottaggi tra i candidati sindaco. Stando alla rilevazione delle 12, quasi l’11% degli aventi diritto si è recato di nuovo alle urne, il 4,4% in meno rispetto al primo turno (15,3%). In numeri assoluti, finora hanno votato in 24.820 su 226.546. Il calo più importante si registra a Mazara del Vallo -5,76% (13,75% contro 19,51%), seguita poi da Monreale con -5,34% ...

Sicilia - seggi aperti in 5 comuni per i Ballottaggi : seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi in cinque comuni della Sicilia per il secondo turno delle elezioni comunali. Si vota a Caltanissetta (unico capoluogo di provincia al ballottaggio), Gela (Cl), Castelvetrano (Tp), Mazara del Vallo (Tp) e Monreale (Pa).A Caltanissetta la sfida è tra il candidato del centrodestra Michele Giarratana (37,39% al primo turno) e quello del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino (19,92%), mentre a Gela il testa a ...

Domenica Ballottaggi in cinque città della Sicilia : Domenica prossima, dalle 7 alle 23, sara' effettuato il turno di ballottaggio in cinque Comuni Siciliani, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, chiamati al voto lo scorso 28 aprile per eleggere sindaco e consiglio comunale. Unico capoluogo al voto e' Caltanissetta dove gli elettori saranno chiamati a scegliere fra i candidati sindaco Michele Giarratana del Centrodestra (37,39%) e Roberto Gambino del M5s (19,92). A Gela (Cl), si ...

Elezioni : Di Maio - 'In Sicilia ai Ballottaggi non facciamo accordi con la Lega' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Ai ballottaggi in Sicilia non facciamo accordi con la Lega". E' quanto dice il vicepremier Luigi Di Maio in alcune interviste rilasciate oggi ai giornali locali Siciliani in vista della sua due giorni tutta isolana per la chiusura delle campagne elettorali di Castelvet

Sicilia - 5 Comuni al Ballottaggio. Scivola M5s - Lega va ma non sfonda : Ballottaggi a Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Vittoria al primo turno per il centrosinistra a Bagheria e Aci Castello, nel Catanese. Questo il quadro delle amministrative Siciliane. Alle urne ieri complessivamente 34 Comuni. L'affluenza si e' attestata al 58,42%. La Lega cresce in Sicilia, ma forse non come ci si aspettava dopo le piazze piene; resta il fatto che il partito di Salvini va al ballottaggio a Gela e ...