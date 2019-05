Auto | miti degli anni ’80 | Bmw M3 E30 vs Mercedes 190 2 5 16 FOTO

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Mettiamo a confronti duedella storia dell’mobilismo sportivo in grado di calamitare l’attenzioneappassionati alla fine‘80 Alla fine’80 arrivarono sul mercato due piccole bombe tedesche capaci di accendere il cuoreappassionati sportivi: i loro nomi erano Bmw M3 e190 2.5 16. Alla fine’70 l’idea di un’di lusso tedesche dalle forme compatte era impensabile, ma da li a poco sarebbero arrivate sul mercato due modelli in grado di rivoluzionare tutto quello che si dava per scontato fin a quel momento, ovvero la Bmw Serie 3 e la190. Le versioni più potenti di quelle due bombe prendono appunto il nome di Bmw M3 e2.5 162.5 16 Proposta nel 1988, la190 2.5 16 si distingue per i paraurti in tinta con splitter anteriore, a cui si aggiunge l’assetto sportivo ribassato, la grande ala ...

Miti_Vigliero : @charlyec1 e pure un box per l'auto, eh? - Miti_Vigliero : RT @Brasviz1: E se in questi 48 anni vorrai comprarti casa, pagare l'Universitá al figlio o un auto nuova Non potrai vendere (perdita sangu… - infoiteconomia : I 5 falsi miti da sfatare sulle auto a guida autonoma -