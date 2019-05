Australia | tradisce la moglie con la suocera | lei lo scopre e lo racconta in diretta radio

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Un'ascoltatrice del programmafonico The Kyle e Jackie O Show ha rivelato questa mattina di essere stata tradita dal marito con la madre. La donna è un'na di nome Tanya che, come riporta il Daily Mail, ha deciso dire la sua storia nel corso dellaandata in onda questa mattina. La ragazza ha chiesto consiglio durante una parte di trasmissione intitolata "Terapia di gruppo" in cui diversi sono stati i racconti simili al suo. Le rivelazioni di Tanya sul tradimento La donna è una 27enne con una figlia ed è stata sposata da sei anni con il marito. Al programma The Kyle e Jackie O Show ha parlato della sua esperienza di vita vissuta un po' di tempo fa, rivelando di aver sempre avuto dei sospetti sulla vicenda e di aver chiesto spiegazioni a sua madre. Quest'ultima non ha mai negato e neanche confermato i dubbi nutriti dalla figlia. "Lei si era messa sulla ...