Australia | 27enne racconta il tradimento del marito con sua madre | ' Ero ingenua'

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Una vicenda relativa all'infedeltà coniugale arriva dall', dove una ragazza che si chiama Tanya e ha 27 anni (le generalità complete non sono state diffuse) nelle scorse ore ha chiamato una radio locale dove va in onda un programma intitolato "The Kyle e Jackie O Show": ai conduttori hato la sua incredibile storia, in quanto ha scoperto che suol'ha tradita addirittura con sua. La vicenda è riporta dal quotidiano britannico Daily Mail, sulle sue pagine on-line ed è immediatamente diventata virale una volta che la notizia è stata ripresa anche dai principali mediani. Aveva già dei sospetti Secondo quanto riporta la stampa internazionale pare che laavesse già dei sospetti su quello che accadeva tra i due, ma poi avrebbe avuto conferma un giorno di qualche tempo fa, quando trovò suoe suaa letto insieme. A questo punto la vita ...