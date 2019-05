Atletica | World Relays 2019 | l’Italia brilla e qualifica 5 staffette ai Mondiali La

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Weekend eccezionale per l’Italia alleche sono andate in scena a Yokohama (Giappone): la nostra Nazionale hato tutte leaidi Doha che si disputeranno tra fine settembre e inizio ottobre, i cinque quartetti che sono scesi in pista nel Sol Levante hanno ben figurato e hanno staccato con disinvoltura il pass per la rassegna iridata. La 4×400 femminile trascinata da Raphaela Lukudo ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo alle spalle di Polonia e USA (grandi frazioni anche da parte di Maria Benedicta Chigbolu e Ayomide Folorunso), la 4×100 maschile era in piena lotta addirittura per la medaglia d’oro prima che fallisse l’ultimo cambio tra Davide Manenti e Filippo Tortu (ma pesa una gomitata involontaria dello statunitense Lyles su Manenti), positiva la prestazione della nuova 4×400 mista che sarà olimpica ...

