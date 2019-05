Atalanta | carica De Roon | “Se sei così vicino a un trofeo | devi vincere”

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’non si vuole più fermare. Il sogno in campionato continua, ma intanto ce n’è un altro – di sogno – che potrebbe coronarsi mercoledì sera in caso di vittoria della Coppa Italia. Lo sa bene Marten De, intervistato da Rai Sport. Ecco le sue parole. “Vogliamo vincere. Se seia vincere un, una coppa,vincere. C’è tanta voglia di far vedere qualcosa di bello mercoledì sera. Sono molto attaccati alla squadra, sono molto vicini a noi. Ci parlano sempre quando siamo in giro in città. Nei momenti difficili ci sono sempre. Adesso viviamo tutti insieme momenti molto belli. Ma è una tifoseria che c’è sempre. Lo stadio è sempre pieno. Fino ad ora è una stagione molto bella, giochiamo molto bene. In due settimane ci giochiamo tutto, vogliamo finire bene. Vogliamo tutto ma almeno in Europa vogliamo andare. E anche ...

