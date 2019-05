Aspirapolvere Dyson | quale comprare

Dyson - presentati il nuovo Aspirapolvere V11 e un purificatore portatile : (Foto: Dyson) Sono tre le succose novità che Dyson ha presentato oggi per l’ambiente domestico dedicandosi alla pulizia più performante e smart grazie all’aspirapolvere senza filo Dyson V11, alla qualità dell’aria con il purificatore ventilatore Dyson Pure Cool Me e alla giusta illuminazione in ogni momento del giorno con la lampada Dyson Lightcycle. Le nuove tecnologie pensate appositamente per andare incontro alla ricerca del benessere per ...