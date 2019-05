Argentina, morto deputato ferito

Hector Olivares, ilgiovedì vicino alla sede del Parlamento di Buenos Aires da 2 uomini armati che hanno ucciso un suo consigliere,èieri in un ospedale di Ramos Mejia. Lo riferisce il quotidiano La Nacion. L'attacco, avvenuto all'alba, fu in un primo momento iattribuito ad un attentato politico, ma le indagini hanno portato a ritenere che i killer hanno agito per motivi passionali. L'obiettivo dell'aggressione,infatti era il consigliere di Olivares, Miguel Yadon,crivellato di colpi esul colpo.(Di lunedì 13 maggio 2019)