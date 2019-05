Arabia Saudita | due petroliere ko | «È sabotaggio» Tensione alle stelle Usa-Iran

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : Goldberg sarà sul ring per il prossimo evento in Arabia Saudita. Ma contro chi? : Goldberg A JEDDAH – Dopo Greatest Royal Rumble e Crown Jewel, la WWE tornerà per la terza volta in Arabia Saudita per uno show che dovrebbe prendere il nome di Sand of time. La data prevista è il 7 giugno, dopo Money in the bank e prima di Backlash. Cosi come le scorse edizioni dell’evento di Jeddah sono previste diverse leggende come Brock Lesnar, che ha da poco ufficializzato il ritiro dalla UFC, Undertaker e Goldberg. Quello più ...

Libia - la guerra di Khalifa Haftar per conquistare il consenso : Arabia Saudita ed Egitto dietro l’offensiva sul web : C’è un altro fronte, oltre quello militare e diplomatico, della guerra in Libia: il fronte della propaganda. Tecnicamente si chiama InfoWarfare, nome che indica una serie di attività coordinate che mirano a spingere una determinata agenda. Siamo solo alle prime avvisaglie di un vero conflitto online, ma sembra che sia il generale Khalifa Haftar il più attivo. È anche l’attore che più di tutti cerca di conquistare il consenso, sia sul ...

L’invasione di cavallette si aggrava in Arabia Saudita e Iran : anche gli animali ricoperti dagli insetti [VIDEO] : Nelle ultime settimane, L’invasione delle cavallette del deserto si è intensificata nelle tradizionali aree riproduttive dell’Iran e dell’Arabia Saudita, secondo l’ultimo aggiornamento sulla situazione da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l‘agricoltura (FAO), che riportiamo in questo articolo. In Arabia Saudita, la riproduzione è iniziata nell’interno del Paese. I team di terra e d’aria hanno trattato oltre ...

Invasione di cavallette in Arabia Saudita : cieli oscurati e superfici totalmente ricoperte da milioni di insetti [VIDEO] : Un’Invasione di cavallette in Sudan ed Eritrea si è diffusa rapidamente lungo entrambi i lati del Mar Rosso verso Arabia Saudita ed Egitto, aveva riportato l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione nel mese di febbraio, avvisando su una possibile minaccia alle coltivazioni e alla sicurezza alimentare. E così l’Arabia Saudita ora si ritrova invasa da sciami di cavallette. Secondo i reportage che citano gli ...

Allarme cavallette in Medio Oriente : Arabia Saudita - Iran - Pakistan e Yemen invase da milioni di insetti [VIDEO] : L’emergenza cavallette continua ad aggravarsi in Medio Oriente, particolarmente in Arabia Saudita, nel sud-est dell’Iran e nel sud-ovest del Pakistan. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), in Arabia Saudita, una seconda generazione si sta avviando verso la fine lungo la costa del Mar Rosso, mentre all’interno delle Paese, gruppi di cavallette adulte hanno deposto le uova ...

Dakar 2020 - ecco perché il passaggio in Arabia Saudita inaugura una nuova era per il celebre rally raid : Dopo essere passata dall’Africa al Sud America, la Dakar approderà per la prima volta nel 2020 in Arabia Saudita La Dakar, lo storico, estenuante ed avvincente rally raid, cambia location per la seconda volta nel corso della sua lunga storia. Dopo essere passata dall’Africa al Sud America, la Dakar approderà per la prima volta nel 2020 in Arabia Saudita. Questa notizia è stata accolta in maniera piuttosto favorevole dai team e dai piloti ...

Credit Suisse otterrà licenza bancaria in Arabia Saudita : Parole chiave Economia Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli. Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia ...

La Liga ‘segue’ la Serie A - Supercoppa in Arabia Saudita? : Novità importanti per la prossima stagione, dopo l’Italia anche la Spagna pensa all’Arabia Saudita per disputare la Supercoppa. La notizia viene lanciata direttamente da Marca, la federcalcio spagnola sembra intenzionata a seguire il modello dell’Italia. Lo scorso gennaio l’Arabia ha ospitato la partita tra Juventus e Milan, adesso ci sta lavorando anche la Spagna e l’accordo potrebbe arrivare attorno un ...

Arabia Saudita - 37 persone giustiziate a morte per terrorismo. Una è stata crocifissa : L’Arabia Saudita ha giustiziato 37 cittadini sauditi condannati per terrorismo. Lo riferisce il ministero dell’Interno di Riad. Le pene capitali sono state decise dai tribunali di Mecca, Medina, della provincia centrale di Qassim e della Provincia Orientale, base della minoranza sciita del Paese. I giustiziati sono stati giudicati colpevoli di aver...