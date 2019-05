Anziana morta dopo rapina in casa a Montesacro | 5 fermi

Roma - Anziana morta dopo rapina in casa : 5 arresti : Si tratta di cinque rom, uno si è costituito. due sono stati bloccati nella capitale. Gli altri due a Torino e Ventimiglia. L'89enne fu aggredita nella notte tra domenica e lunedì, è spirata il giorno dopo a causa dei numerosi traumi

Torino - esplosione in una palazzina : morta una donna Anziana : esplosione in un appartamento di una palazzina a Torino : al suo interno gli operatori del 118 hanno trovato il corpo di una donna anziana , di cui ancora non è nota l'identità. La detonazione è ...

È morta Daphne Dunne - la fan più Anziana del principe Harry : Daphne Dunn, la fan che adorava il principe HarryDaphne Dunn, la fan che adorava il principe HarryDaphne Dunn, la fan che adorava il principe HarryDaphne Dunn, la fan che adorava il principe HarryDaphne Dunn, la fan che adorava il principe HarryDaphne Dunn, la fan che adorava il principe HarryDaphne Dunn, la fan che adorava il principe HarryDaphne Dunn, la fan che adorava il principe HarrySi fa presto a dire «fan», ma ci sono persone che più di ...

Morta l'Anziana azzannata da un Rottweiler nel giardino di casa : È Morta alle prime ore di stamane la donna di 85 anni azzannata da un cane di razza giovedì scorso nel giardino della sua abitazione al quartiere Lama di Taranto. l'anziana era ricoverata nel reparto ...

Napoli - Anziana trovata morta legata e imbavagliata : Napoli - Una donna di 76 anni, Stefania Fragliasso, è stata ritrovata senza vita nella sua casa sita al terzo piano di uno stabile in via Santa Lucia ai Filippini 176. Il corpo senza vita è stato ritrovato sul letto matrimoniale, dove la donna è stata legata ed imbavagliata. A rinvenire il corpo della donna sono stati il figlio ed il marito, rientrati in casa dopo circa un'ora e 30 minuti trascorsi fuori per delle commissioni. Stando ai primi ...

