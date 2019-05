Amici 18 | Alberto confessa di essere invaghito della cantante salentina Emma

Amici - tragica gaffe di Gerry Scotti con Alberto Urso : "Ricordi quando...". Cala il gelo da Maria De Filippi : Occhio, Gerry Scotti. Il volto noto di Mediaset infatti incappa in una gaffe durante la puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 sabato 11 maggio. gaffe che riguarda Alberto Urso, il quale ha dovuto lottare in modo estremo per agguantare un posto per la semifinale del format. E

Emma Marrone flirta con Alberto ad Amici : 'Sono impegnativa - ma potresti farcela' : Il ritorno di Emma Marrone ad Amici è stato all'insegna del gossip: la cantautrice, infatti, è stata informata del debole che Alberto Urso ha per lei con un divertente filmato. Nonostante abbia rifiutato il mazzo di rose rosse che il tenore stava per regalarle (pare questi fiori le portino sfortuna), la pugliese ha scherzato con lui dicendo che, se si impegna a corteggiarla come si deve, potrebbe raggiungere il suo obiettivo. La 34enne, inoltre, ...

Amici 18 - gaffe di Gerry Scotti con Alberto : 'Ti ricordo a Io Canto' - ma era dalla Clerici : Ieri sera tra gli ospiti della settima puntata del serale di Amici 18 c'era anche Gerry Scotti. Il popolare conduttore, che vediamo in onda tutte le sere a Caduta Libera e Striscia la notizia, si è cimentato nelle vesti di giurato per una notte al fianco di Mara Venier ed Emma Marrone, lasciandosi andare anche ad una gaffe che non è passata affatto inosservata ed è stata subito ripresa dall'attentissimo pubblico social che tutte le settimane ...

Amici di Maria - settima puntata : eliminati Mameli e Umberto - Alberto è in semifinale : La fase finale del talent show di Canale 5 'Amici di Maria De Filippi', iniziata lo scorso 30 marzo, ha visto sino ad ora eliminati cinque alunni: il ballerino della squadra blu Mowgly, la cantante della squadra bianca Ludovica, il cantante della squadra blu Jefeo, la sua controparte della squadra bianca Alvis, e, in ultima battuta, la ballerina della squadra blu Valentina. Nella scorsa puntata Valentina era stata riammessa nella scuola per ...

Tish - al Serale di Amici lacrime per la cantante : le parole di Alberto Urso : Amici 2019, Tish sorprende lo studio e batte Alberto Urso Al Serale di Amici 2019 questa sera Tish è stata una delle protagoniste assolute e ha portato in studio tutta sé stessa. Certo, tutti sono stati bravissimi ma lei è riuscita a sorprendere i professori nel secondo girone arrivando a battere persino Alberto Urso con […] L'articolo Tish, al Serale di Amici lacrime per la cantante: le parole di Alberto Urso proviene da Gossip e Tv.

RAFAEL - Amici 18/ È il primo semifinalista e 'ruba' il posto a Alberto Urso : RAFAEL, AMICI 18: il ballerino cubano è pronto a conquistare ancora una volta il palcoscenico grazie a presenza e tecnica. Sarà lui a vincere la categoria ballo?

Amici 18 - Tish contro Alberto : 'Per lui Giordana è santa perché gli ha scritto la canzone' : Nella casetta dei Blu di Amici 18, in onda su Canale 5, sembra esserci molta tensione in questi giorni: la produzione, infatti, ha mostrato a Tish un filmato nel quale tutti i suoi compagni la escludevano dalla loro rosa ideale di semifinalisti. Le parole che la cantante ha usato per replicare al pensiero dei colleghi, sono state dure soprattutto nei confronti di Alberto Urso: la ragazza, infatti, ha dichiarato che il tenore elogia il talento di ...

Amici 2019 - cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto : La sfida di Rudy Zerbi a Giordana Angi e Alberto Urso ad Amici 2019 La prossima puntata di Amici 2019 sarà ricchissima di scontri, visto quanto sta accadendo in questi giorni. Nel day time di oggi ad esempio abbiamo visto Rudy Zerbi lanciare una sfida sia a Giordana Angi sia a Tish sia ad Alberto […] L'articolo Amici 2019, cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto proviene da Gossip e Tv.

Alberto Urso del Serale di Amici 18 parla dei problemi del suo passato : Amici 2019: Alberto Urso parla delle difficoltà affrontate in passato Alberto Urso è sicuramente il favorito numero uno per aggiudicarsi la vittoria ad Amici 18. E proprio quest’ultimo oggi ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Chi in cui ha svelato di aver avuto un po’ di problemi nella sua infanzia. Quali problemi? In pratica il giovane cantante lirico della Squadra Blu di Amici di Maria De Filippi ha ...